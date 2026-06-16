Тоскана / © visualhunt.com/Anna & Michal

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Люди, які мріють тимчасово пожити в одному з найпопулярніших регіонів Італії, Тоскані, можуть скористатися програмами безкоштовного проживання у віллах та історичних маєтках. Учасники отримують житло без орендної плати в обмін на догляд за помешканням та його територією.

Про це повідомяє Сotidianul.

Йдеться про формат house sitting — міжнародну практику, за якої власники залишають свої будинки під наглядом інших людей на період своєї відсутності. Натомість учасники програми можуть жити у комфортних умовах без витрат на оренду.

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Вілла в Тоскані Фото Сotidianul

Умова проживання на віллі

Зазвичай обов’язки мешканців включають нагляд за будинком, догляд за садом, домашніми тваринами, а також виконання нескладних адміністративних завдань, пов’язаних із утриманням нерухомості.

Така можливість особливо приваблива для тих, хто працює дистанційно або хоче пожити в Італії протягом певного часу без значних витрат.

Тоскана залишається одним із найпопулярніших напрямків для людей, які прагнуть відчути атмосферу справжньої Італії. Регіон відомий мальовничими пейзажами, виноградниками, середньовічними містечками та багатою культурною спадщиною.

Окрім програм тимчасового проживання, останніми роками в Італії з’являлися й інші ініціативи для залучення нових мешканців у сільські райони — зокрема фінансові програми підтримки переїзду чи купівлі житла.

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Пропозиція для відповідальних орендарів

На відміну від відомих пропозицій із будинками за символічну ціну в один євро, проживання у віллах за програмою house sitting не передбачає купівлі чи масштабного ремонту нерухомості. Водночас претенденти мають довести свою відповідальність і готовність виконувати погоджені умови.

Для багатьох учасників це не лише спосіб заощадити кошти, а й можливість на певний час змінити спосіб життя та насолодитися тосканською атмосферою. Власники ж отримують впевненість, що їхня нерухомість буде під наглядом.

Інтерес до таких програм у світі зростає через популярність віддаленої роботи та бажання людей пожити в інших країнах без великих витрат на переїзд.

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