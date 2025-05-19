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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Як часто Путін і Трамп розмовляють між собою: розбір Sky News

Sky News з’ясувала, як саме відбуваються президентські телефонні дзвінки між Путіним і Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Телефонна розмова Трампа і Путіна

Телефонна розмова Трампа і Путіна / © ТСН.ua

Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп розмовляють через зашифровані лінії зв’язку. У переговорах братимуть участь перекладачі, бо Путін використовуватиме російську мову, хоча й дещо володіє англійською.

Як зазвичай відбувають телефонні перемовини між Путіним і Трампом, пише Sky News.

За інформацією видання, попередніх дзвінках вони не використовували відеоконференцію.

Як часто Путін і Трамп розмовляли?

Після інавгурації Трампа перша публічно оголошена телефонна розмова між Трампом і Путіним відбулася 12 лютого.

Вони знову розмовляли 18 березня. Кремль заявив, що їхня розмова тривала близько двох годин, що стало однією з найдовших розмов Путіна.

Путін погодився тимчасово припинити атаки на українські енергетичні об’єкти, хоча його звинувачували в неодноразовому відхиленні від угоди, але відмовився схвалити повне 30-денне припинення вогню, на яке сподівався Трамп.

А як щодо неофіційних контактів?

У березні Кремль заявив, що між Трампом і Путіним, можливо, було більше контактів, ніж публічно оголошених телефонних дзвінків.

У своїй книзі «Війна» 2024 року журналіст Washington Post Боб Вудворд повідомив, що Трамп мав прямі розмови — аж сім разів — з Путіним після того, як залишив Білий дім у 2021 році.

На запитання, чи це правда, в інтерв’ю Bloomberg минулого року Трамп відповів: «Якщо так, то це розумно».

Кремль спростував повідомлення Вудворда.

Reuters, The Washington Post та Axios окремо повідомили, що Трамп і Путін розмовляли на початку листопада. Кремль також спростував ці повідомлення.

Нагадаємо, що після 17:00 стало відомо, що телефонна розмова між Трампом і Путіним уже розпочалася.

Проте перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував до Володимира Зеленського. Також повідомлялося, що Трамп поговорить із Зеленським і після закінчення розмови з Путіним.

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