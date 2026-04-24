Як діяти, якщо ваш літак скасували: що треба знати українцям за кордоном

Для українців, які користуються послугами європейських авіаліній, зростання цін на пальне створює нові виклики у вигляді масових скасувань рейсів. Якщо ваш політ несподівано скасували, важливо пам’ятати, що європейське законодавство зобов’язує перевізників доправити вас до пункту призначення за першої ж нагоди або повністю відшкодувати вартість квитка.

Про детальні алгоритми дій для пасажирів та неочевидні зобов’язання авіакомпаній пише The Mirror.

Альтернативні маршрути та допомога в аеропорту

Експерти зазначають, що найчастіше скасовують рейси на маршрутах із кількома перельотами на день, адже так авіакомпаніям легше перерозподілити пасажирів. Якщо ж запропонована заміна вас не влаштовує, а інша компанія летить туди ж значно раніше, ви маєте право придбати квиток самостійно і вимагати відшкодування. Головна умова у такій ситуації — зберігати всі чеки та пам’ятати, що компенсуються лише базові витрати, до яких не належить елітне харчування чи алкоголь.

Залежно від дальності польоту, авіакомпанії також зобов’язані надавати пасажирам базову підтримку під час очікування: їжу та напої. Це правило вмикається, якщо затримка становить понад дві години для рейсів до 1500 кілометрів, три години — до 3500 кілометрів, та чотири години — для довших маршрутів. Якщо вимушена пауза затягується на ніч, перевізник має надати вам номер у готелі.

Грошові компенсації за зіпсовані плани

Окрім допомоги на місці, пасажири часто можуть розраховувати на пряму фінансову виплату за завдані незручності.

«Ви маєте право на компенсацію, якщо рейс затримується більше ніж на три години з вини авіакомпанії, наприклад, через технічну несправність або брак бронювань», — роз’яснюють правозахисники.

Однак експерти попереджають, що компенсацію навряд чи вдасться отримати, якщо скасування відбулося через «надзвичайні обставини», непідконтрольні перевізнику. До таких належать складні погодні умови або загрози безпеці. Чи вважатиметься паливна криза такою обставиною — питання дискусійне, тому українцям за кордоном додатково радять уважно перевіряти умови свого туристичного страхування, яке може покрити непередбачувані витрати.

