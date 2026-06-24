Як довго не зможе працювати Московський НПЗ: оцінка Reuters

Путінта та удари по НПЗ / © ТСН.ua

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Московський нафтопереробний завод, який зазнав ударів безпілотників, імовірно, не відновить роботу найближчим часом. Йдеться про щонайменше пів року.

Про це повідомляють джерела в галузі, пише Reuters.

Підприємство на півдні російської столиці двічі атакували протягом червня, після чого його роботу зупинили.

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«На ремонт знадобиться щонайменше пів року», — сказало одне з джерел про пошкодження Московського нафтопереробного заводу.

Цей завод є ключовим постачальником пального для московського регіону, тому його зупинення ускладнює ситуацію з дефіцитом палива в Росії та підштовхує ціни вгору.

На тлі проблем із забезпеченням паливом у РФ розглядають обмеження експорту дизеля та навіть можливість імпорту нафтопродуктів.

Раніше ми писали, що українські безпілотники двічі атакували Московський нафтопереробний завод у червні. Після влучань на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а його роботу фактично зупинили. Атаки спричинили серйозні пошкодження ключових установок і резервуарів із паливом, що вплинуло на переробку нафти та постачання пального. Через удари також виникли перебої в роботі інфраструктури Москви. Зокрема, тимчасово зупиняли аеропорти та обмежували рух у місті.

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Нагадаємо, регіони РФ накрила серйозна паливна криза. Так, у Підмосков’ї та Москві фіксують дефіцит бензину, величезні черги на АЗС та космічні ціни на пальне. Росіяни бідкаються, що на заправках подекуди є лише дизель. Також зазначають, що є обмеження у продажі — по 30 літрів на бак. Ба більше, у каністри наливати бензин заборонили.

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