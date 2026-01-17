Як дожити до 101 року: китайська довгожителька поділилася несподіваним секретом

Китаянка / © whatsthejam.com

Відома в Китаї 101-річна жінка Джан Юечін поділилася, що її довге життя пов’язане з нічними переглядами телевізора до 2-ї години ночі та перекусами чіпсами.

Про це пише видання What’s The Jam.

Про це розповіла її донька Яо Сонгпінг у коментарі для місцевих видань, додаючи, що матір і досі має повний комплект зубів і зберігає чудовий апетит.

Джан Юечін мешкає у місті Венчжоу, на півдні Шанхаю, та веде нетиповий режим: перший прийом їжі у неї пізній — близько бранчу, другий — близько 18:00. Якщо ввечері знову з’являється голод, вона поласує чіпсами чи печивом. «Моя мама справжня нічна сова, як підліток! — зазначила донька. — Вона лягає спати лише після 2-ї ночі і прокидається близько 10-ї ранку».

За словами Яо, такий режим Джан сформувала кілька років тому після падіння, що травмувало їй руку. Раніше вона була дуже активною: прибирала будинок, приймала гостей, багато гуляла. Після травми сім’я почала більше допомагати їй, і, звільнившись від щоденних справ, жінка почала більше засиджуватися ввечері перед телевізором.

Джан Юечін також дуже любить подорожувати. За останні два роки вона відвідала понад 20 міст Китаю разом із дітьми та онуками, зокрема Донгтоу, Йондзя, Цзіньхуа, Сучжоу. У її подорожах часто згадуються романтичні поїздки з покійним чоловіком Яо, з яким вони жили на одній вулиці багато років і вважалися «найромантичнішою парою району».

Донька додала, що мама все життя піклувалася про інших і рідко думала про себе. Вона вважає, що секрет довголіття — у простих речах: регулярне харчування, здоровий сон, щоденний зелений чай і, звісно, трохи задоволення від маленьких радощів, як перегляд телевізора та перекуси чіпсами.

