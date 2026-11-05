Як дожити до 105 років: британка розкрила приємну звичку, від якої ніколи не відмовляється

Король Чарльз пивітав довгожительку Дору Горсфолл / © скриншот з відео

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Дора Горсфолл народилася 2 листопада 1921 року в Лондоні. За своє життя вона пережила Другу світову війну, побачила сходження на престол королеви Єлизавети II та зміну 24 прем’єр-міністрів Великої Британії.

Про це пише The Independent.

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Щоденний денний сон — звичка, якої Дора не зраджує десятиліттями

За словами онуки Дори Менді Чізман, бабуся щодня спала після обіду навіть тоді, коли в родині були маленькі діти. Менді вважає, що ця звичка могла позитивно вплинути на самопочуття довгожительки.

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«Думаю, саме тому вона так добре збереглася. Вона щодня спить після обіду, ще відколи ми були маленькими. Я хотіла б бути хоча б наполовину такою ж жінкою, як вона. Вона весела й має чудове почуття гумору», — розповіла онука.

Сама Дора не вважає, що довге життя має якийсь універсальний секрет.

«У когось життя коротке, у когось довге. Але важливо те, що ми робимо за цей час», — сказала британка.

Як склалося життя 105-річної британки

Дитинство Дори було непростим. Після того як батько залишив родину, а сім’я опинилася у скруті, дівчинку разом із братом Джеком віддали до школи-інтернату в Західному Лондоні. У 13 років вона переїхала до Солсбері, а у 18 повернулася до столиці.

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23 грудня 1941 року Дора вийшла заміж за Рега. Подружжя оселилося в Солсбері та виховало двох доньок — Пет і Бетті. Під час Другої світової війни Дора працювала кондукторкою автобуса, а згодом влаштувалася на секретний завод, де виготовляли винищувачі Spitfire.

Пара прожила в Солсбері 45 років, а потім переїхала на південь Іспанії, де провела разом ще 18 років. Після смерті чоловіка Дора повернулася до Великої Британії та певний час жила з доньками. Від 2022 року вона мешкає в будинку для літніх людей Flowers Manor у місті Чиппенгем.

105-річчя британка відсвяткувала з рідними та друзями. Для неї виступила скрипалька Сью Лорд, яка виконала, зокрема, популярну воєнну пісню «Це довгий шлях до Тіпперері» (It’s a Long Way to Tipperary). Ця композиція мала особливе значення для Дори, адже з нею було пов’язане рідне місто її чоловіка Рега.

Гості пригощалися післяобіднім чаєм і святковим тортом із полуницею та ваніллю. Також іменинниця отримала вітальну листівку від короля Чарльза III та королеви Камілли.

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Дора має сімох онуків, дев’ятьох правнуків і чотирьох праправнуків. А найбільшим винаходом за своє життя вона жартома назвала еластичну гумку, яку використовують у поясі спідньої білизни. Щоправда, навіть цей винахід, на її думку, не ідеальний: раніше білизна іноді спадала, і жінкам доводилося швидко підхоплювати її та ховати в сумочку.

Інші довгожителі розповіли про свої звички

Дві американки Вельма Лонг і Дороті Боггесс, яким також виповнилося по 109 років, дружать уже понад вісім десятиліть. Подруги телефонують одна одній щодня, а серед важливих складників щасливого життя називають доброту до людей і міцні дружні стосунки, що тривають усе життя.

104-річна українка Парасковія Гайдучик зі Львівщини пов’язує своє довголіття з вірою та працьовитістю. За життя вона виховала десятьох дітей, працювала в колгоспі, доглядала господарство й пережила непрості історичні часи — жінка поділилася спогадами та життєвими правилами.

А 107-річна британка Дороті Крейтон розповіла про свою незмінну харчову звичку: щодня вона снідає яєчнею з беконом, а іноді дозволяє собі й жувальні цукерки. Жінка вважає, що важливу роль у її житті також відіграли родина та щоденні маленькі радощі.

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