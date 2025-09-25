ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Як і за чий кошт Україна отримуватиме ракети Patriot та зброю США — Рютте зробив заяву

НАТО виділило 2 млрд доларів на американську зброю для України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як і за чий кошт Україна отримуватиме ракети Patriot та зброю США — Рютте зробив заяву

НАТО гарантує Україні постійні поставки американської зброї / © Associated Press

Україна отримуватиме безперервний потік американського озброєння завдяки фінансуванню союзників по Альянсу в рамках ініціативи PURL.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про це в інтерв’ю Fox News.

Рютте нагадав, що країни НАТО вже виділили 2 млрд доларів на пакети військової допомоги для України, а нові рішення перебувають на розгляді.

«Україна побачить стабільний потік американської зброї, який оплачуватимуть союзники. Разом із санкціями та збільшенням витрат НАТО на оборону до 5% це формує потужний зовнішньополітичний результат саміту в Гаазі й чинить тиск на Росію», — наголосив Рютте.

Генсек також порівняв масштаби російських втрат із війною в Афганістані.

«Сьогодні Росія за місяць втрачає стільки ж солдатів, скільки СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані. Це стає абсурдом», — сказав він.

Що таке PURL

Нагадаємо, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — спеціальний механізм, що дозволяє Україні отримувати американське озброєння за рахунок фінансування з боку союзників по НАТО. Зокрема, це дає можливість забезпечити Київ критично важливими ракетами для систем Patriot, які виробляють виключно у США.

Раніше йшлося, що президент України Володимир Зеленський під час дебатів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відповів, що Україна може протиставити у відповідь на «грубі ракети» диктаторів.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie