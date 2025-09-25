- Дата публікації
Як і за чий кошт Україна отримуватиме ракети Patriot та зброю США — Рютте зробив заяву
НАТО виділило 2 млрд доларів на американську зброю для України.
Україна отримуватиме безперервний потік американського озброєння завдяки фінансуванню союзників по Альянсу в рамках ініціативи PURL.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про це в інтерв’ю Fox News.
Рютте нагадав, що країни НАТО вже виділили 2 млрд доларів на пакети військової допомоги для України, а нові рішення перебувають на розгляді.
«Україна побачить стабільний потік американської зброї, який оплачуватимуть союзники. Разом із санкціями та збільшенням витрат НАТО на оборону до 5% це формує потужний зовнішньополітичний результат саміту в Гаазі й чинить тиск на Росію», — наголосив Рютте.
Генсек також порівняв масштаби російських втрат із війною в Афганістані.
«Сьогодні Росія за місяць втрачає стільки ж солдатів, скільки СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані. Це стає абсурдом», — сказав він.
Що таке PURL
Нагадаємо, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — спеціальний механізм, що дозволяє Україні отримувати американське озброєння за рахунок фінансування з боку союзників по НАТО. Зокрема, це дає можливість забезпечити Київ критично важливими ракетами для систем Patriot, які виробляють виключно у США.
Раніше йшлося, що президент України Володимир Зеленський під час дебатів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відповів, що Україна може протиставити у відповідь на «грубі ракети» диктаторів.