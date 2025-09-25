НАТО гарантує Україні постійні поставки американської зброї / © Associated Press

Україна отримуватиме безперервний потік американського озброєння завдяки фінансуванню союзників по Альянсу в рамках ініціативи PURL.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про це в інтерв’ю Fox News.

Рютте нагадав, що країни НАТО вже виділили 2 млрд доларів на пакети військової допомоги для України, а нові рішення перебувають на розгляді.

«Україна побачить стабільний потік американської зброї, який оплачуватимуть союзники. Разом із санкціями та збільшенням витрат НАТО на оборону до 5% це формує потужний зовнішньополітичний результат саміту в Гаазі й чинить тиск на Росію», — наголосив Рютте.

Генсек також порівняв масштаби російських втрат із війною в Афганістані.

«Сьогодні Росія за місяць втрачає стільки ж солдатів, скільки СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані. Це стає абсурдом», — сказав він.

Що таке PURL

Нагадаємо, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — спеціальний механізм, що дозволяє Україні отримувати американське озброєння за рахунок фінансування з боку союзників по НАТО. Зокрема, це дає можливість забезпечити Київ критично важливими ракетами для систем Patriot, які виробляють виключно у США.

Раніше йшлося, що президент України Володимир Зеленський під час дебатів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відповів, що Україна може протиставити у відповідь на «грубі ракети» диктаторів.