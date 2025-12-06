Як Індія "поставила Путіна на коліна" та що буде далі - аналіз експерта

Володимир Путін / © Associated Press

Падіння світових цін на нафту змушує Кремль шукати альтернативних покупців. Індія, розуміючи слабку позицію Росії, вимагатиме ще більших знижок і поступок, можливо навіть доступу до стратегічних військових технологій.

Про це розповів політолог Тарас Загородній для «24 Каналу».

Зараз ціни на російську нафту зі знижками становлять близько 40 — 45 доларів за барель, а зафіксовані випадки продажу сягали 36,6 долара. Аналітики прогнозують подальше падіння цін наступного року, що лише посилює тиск на російський бюджет.

Росія намагатиметься домовлятися з Індією «по-братерськи», очікуючи лояльності та додаткових поступок, зокрема знижок через ризики та тиск, у тому числі з боку Трампа. Однак, за словами Загороднього, великого прибутку від таких угод для Росії не передбачається.

Загородній наголосив, що Індія, швидше за все, буде висувати жорсткі умови, скориставшись скрутним становищем Росії.

«Індія, розуміючи безвихідь Росії, вимагатиме ще більших знижок та поступок, можливо навіть доступу до військових технологій», — зазначив Загородній.

Він підкреслив, що Росія опинилася у принизливому становищі, намагаючись обміняти доступ до стратегічних військових технологій, зокрема атомних підводних човнів, які раніше були її козирем.

Важливим фактором у перемовинах є логістика. Чорне море залишається єдиним доступним маршрутом для російських танкерів, що дозволяє прямим шляхом постачати нафту до Індії через Суецький канал. Це створює залежність від стабільності цього маршруту.

Водночас, за словами Загороднього, російська пропаганда намагається показати Путіна значущим, але на міжнародному рівні, особливо в Індії та Китаї, його сприймають як підлеглого чи «смішного» персонажа. Це приниження лише посилює несприятливі умови для торгівлі.

Нагадаємо, що доходи російського бюджету від нафти та газу у листопаді 2025 року впали на 35% через здешевлення нафти та зміцнення рубля. Це суттєво б’є по фінансуванню оборонних витрат, адже нафтогазові доходи складають близько чверті федерального бюджету. Санкції Заходу вже скорочують прибутки «Роснефти» та «Лукойлу» й обмежують можливості Москви фінансувати війну.