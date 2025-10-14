Як коштовний камінь: чому пісок на деяких пляжах має фіолетовий відтінок

Пляжі з фіолетовим піском — справжня рідкість / © dailymail.co.uk

Можливо, комусь пощастило побувати на Бермудських островах або на Багамах. Таким чином, імовірно, ці люди бачили знамениті пляжі з рожевим піском, що складається з подрібнених раковин крихітних морських істот. А якщо вам доводилося випробувати арктичний холод Ісландії, то, можливо, ви бачили один із безлічі пляжів із чорним піском, що утворився внаслідок вулканічної активності.

Однак, якщо рожеві та чорні піщані пляжі зустрічаються досить часто, то пляжі з фіолетовим піском — справжня рідкість. Умови, за яких утворюється фіолетовий пісок, вкрай специфічні і зустрічаються нечасто, що робить такі пляжі унікальним природним явищем, пише Daily Mail.

Фіолетові пляжі — від чого залежить колір піску

Щоб побачити це на власні очі, вам доведеться вирушити за океан, адже більшість пляжів із фіолетовим піском розташовані в Північній Америці — наприклад, пляж Пфайффер у Каліфорнії. Фіолетовий пісок утворюється, коли фіолетові мінерали, як-от гранат, змиваються з прилеглих пагорбів або скель і скупчуються на узбережжі, змішуючись з іншими видами піску.

Фіолетовий відтінок з’являється через високу концентрацію певних мінералів, більш стійких до ерозії — зокрема, граната. Ці багаті на мінерали гірські породи, що знаходяться в навколишніх геологічних шарах, піддаються руйнуванню, і дощова вода змиває мінеральні зерна до океану або озер.

Звичайний жовто-коричневий пісок, який можна побачити на більшості пляжів, здебільшого складається з кварцу. Своєрідний відтінок фіолетового піску зумовлений мінеральним складом граната — зокрема, альмандин-піроповим гранатом.

Пісок на таких пляжах може мати різні відтінки — від лаванди до пурпура — залежно від того, як саме утворився гранат і чи змішаний він з іншими мінералами. У канадській провінції Саскачеван є узбережжя під назвою Пляж Фіолетових Пісків, розташоване в провінційному парку Кендл-Лейк, де пісок може переливатися безліччю кольорів.

Яскраві відтінки піску пояснюються наявністю граната, принесеного льодовиками з Канадського щита, який осів у мілководних ділянках озера. Кольори стають особливо помітними після сильного вітру або великих хвиль, які перемішують пісок, а кількість забарвленого піску може змінюватися залежно від пори року.

Купатися на пляжах із фіолетовим піском, як правило, безпечно — гранат не становить загрози для здоров’я.

Купатися на пляжах із фіолетовим піском, як правило, безпечно — гранат не становить загрози для здоров'я.