- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 2 хв
Як космонавти на МКС святкують Різдво та Новий рік (фото, відео)
Протягом 25 років екіпажі МКС підтримують святкову атмосферу, зберігаючи традиції Землі на орбіті.
Свята на Міжнародній космічній станції (МКС) проходять не менш урочисто, ніж на Землі: екіпажі готують святкові страви, обмінюються подарунками та спілкуються з рідними через відеозв’язок.
Про це повідомляє popsci.
Протягом останніх 25 років астронавти, які живуть і працюють на МКС, підтримують святковий настрій навіть на орбіті. Вони святкують Різдво та Новий рік, обертаючись навколо Землі зі швидкістю близько 28 000 км/год та здійснюючи оберт планети кожні 90 хвилин.
Святкові обіди готуються заздалегідь у Лабораторії космічного харчування NASA в Космічному центрі Джонсона (Х’юстон). Екіпажі вибирають меню разом із дієтологами та харчовими науковцями. До святкового вантажу часто додають спеціальні пакети з морепродуктами, овочами та солодощами, а також довготривалі смаколики: глазур, цукерки, мигдальне масло та хумус.
Крім того, члени екіпажу мають можливість поспілкуватися з родиною через відеодзвінки, а також відправити святкові привітання на Землю. NASA зазначає, що ці контакти «надають відчуття близькості до дому, навіть перебуваючи в космосі».
Фотографії та архівні знімки демонструють святкування різних експедицій:
Навіть перебуваючи на висоті понад 400 км над Землею, космонавти продовжують традиції святкування, зберігаючи атмосферу дому і святковий настрій для себе та для тих, хто чекає на їхні привітання на Землі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що завдяки новітній пічці, доставленій на станцію, шестеро астронавтів, які беруть участь у місіях «Шеньчжоу-20» та «Шеньчжоу-21», змогли насолодитися гарячою, свіжоприготованою їжею.