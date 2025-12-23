Як космонавти на МКС святкують Різдво та Новий рік (фото, відео)

Ялинка / © ТСН

Свята на Міжнародній космічній станції (МКС) проходять не менш урочисто, ніж на Землі: екіпажі готують святкові страви, обмінюються подарунками та спілкуються з рідними через відеозв’язок.

Про це повідомляє popsci.

Протягом останніх 25 років астронавти, які живуть і працюють на МКС, підтримують святковий настрій навіть на орбіті. Вони святкують Різдво та Новий рік, обертаючись навколо Землі зі швидкістю близько 28 000 км/год та здійснюючи оберт планети кожні 90 хвилин.

Святкові обіди готуються заздалегідь у Лабораторії космічного харчування NASA в Космічному центрі Джонсона (Х’юстон). Екіпажі вибирають меню разом із дієтологами та харчовими науковцями. До святкового вантажу часто додають спеціальні пакети з морепродуктами, овочами та солодощами, а також довготривалі смаколики: глазур, цукерки, мигдальне масло та хумус.

Крім того, члени екіпажу мають можливість поспілкуватися з родиною через відеодзвінки, а також відправити святкові привітання на Землю. NASA зазначає, що ці контакти «надають відчуття близькості до дому, навіть перебуваючи в космосі».

Фотографії та архівні знімки демонструють святкування різних експедицій:

Експедиція 70 (2023 рік): святковий обід у модулі Unity, учасники в різдвяних шапках. / © popsci.com

Експедиція 72 (2024–2025 рр.): Сані Вільямс демонструє святкову прикрасу у вигляді оленя Рудольфа; / © popsci.com

Експедиція 30 (2011 рік): шість членів екіпажу зібралися в американській лабораторії Destiny для святкування. / © popsci.com

Експедиція 42 (2014 рік): астронавт ESA Саманта Крістофоретті позує з Різдвяною шапкою над станцією. / © popsci.com

Експедиція 13 (2005 рік): Валерій Токарав та Вільям МакАртур позують із різдвяними панчохами. / © popsci.com

Експедиція 50 (2016 рік): святкове святкування з п’ятьма астронавтами на орбітальній лабораторії. / © popsci.com

Експедиція 4 (2002 рік): колишні астронавти NASA Даніель Берш та Карл Вальц разом із космонавтом Роскосмосу Юрієм Онифрієнком позують із святковою атрибутикою. / © popsci.com

Експедиція 72 (2024–2025 рр.): астронавти Дон Петіт та Вільямс спілкуються по радіо під час свят. / © popsci.com

Навіть перебуваючи на висоті понад 400 км над Землею, космонавти продовжують традиції святкування, зберігаючи атмосферу дому і святковий настрій для себе та для тих, хто чекає на їхні привітання на Землі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що завдяки новітній пічці, доставленій на станцію, шестеро астронавтів, які беруть участь у місіях «Шеньчжоу-20» та «Шеньчжоу-21», змогли насолодитися гарячою, свіжоприготованою їжею.