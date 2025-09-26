Як Китай допомагає Росії вбивати українців: подробиці

Китай та Росія

Звинувачення на адресу Китаю у підтримці російської військової машини небезпідставні. За даними експертів, Пекін не постачає зброю безпосередньо, однак активно забезпечує агресора продукцією подвійного призначення. Яскравий приклад — fpv-дрони, які стали зброєю сучасної війни.

Про це пише OBOZ.UA спільно з «Інформаційний спротив».

Аналіз показує, що виробництво fpv-дронів у Росії на 90% залежить від китайських компонентів. Попри оголошений у вересні 2024 року мораторій, постачання не лише не припинилися, але й зросли майже вчетверо. Це підтверджує статистика: якщо у серпні минулого року Росія застосувала 8000 fpv-дронів, то у серпні 2025-го ця цифра перевищила 30 000.

Аналогічна ситуація і з ударними дронами Shahed-136. За даними української розвідки, частка китайських електронних компонентів у «Шахедах» досягла 65%. Без цих постачань Росія не змогла б так масштабно нарощувати виробництво дронів-камікадзе.

Китайські верстати для російського ВПК: від «Панцирів» до «Сухого»

Проблема не обмежується лише дронами. Починаючи від 2022 року, китайські компанії активно відправляють до Росії високотехнологічні верстати, які є основою для відновлення та розвитку російського військово-промислового комплексу. Тільки 2023 року з КНР до РФ було поставлено металообробних верстатів майже на $400 млн, що вчетверо більше, ніж 2022-го.

Ці верстати використовуються на ключових оборонних підприємствах Росії:

на Новосибірському заводі ім. Комінтерну для виробництва комплексів С-300 і С-400.

на науково-виробничому комплексі «Іскра» для виготовлення засобів зв’язку та комплексів РЕБ.

на Ульяновському механічному заводі для виробництва та ремонту засобів ППО «Шилка», «Тунгуска» та ЗРПК «Панцир».

Експерти зазначають: практично кожне підприємство російського ВПК, від виробництва вертольотів до винищувачів, використовує китайське обладнання.

Як Китай допоміг РФ подолати «снарядний голод»

Окрім верстатів і електроніки, Китай є основним постачальником компонентів для виробництва пороху, зокрема бавовняної целюлози та нітроцелюлози. Завдяки цим постачанням Росія змогла збільшити виробництво боєприпасів з довоєнних 500 000 до понад 2 мільйонів пострілів на рік.

«Якби снарядний голод російських окупантів 2022-2023 років посилювався, то театр бойових дій зараз мав би зовсім інший вигляд. А можливо, його б і зовсім не було», — йдеться в аналізі.

Китай не постачає зброю безпосередньо, як це роблять Іран чи Північна Корея. Однак його опосередкована підтримка має критичне значення для військової машини РФ, даючи змогу не лише підтримувати, а й нарощувати виробництво.

Нагадаємо, Reuters також підтвердило вагому участь Китаю у війні з Україною. Адже за його даними, китайські фахівці з безпілотних технологій літали до Росії та проводили технічне розроблення військових дронів на державному заводі-виробнику зброї, що перебуває під західними санкціями.

Китайські експерти щонайменше шість разів відвідували збройовий завод «Купол» в Іжевську від другого кварталу минулого року, що збіглося з постачанням дронів через російського посередника. За даними розслідування, «Купол» отримував партії ударних та розвідувальних безпілотників від китайського виробника Sichuan AEE через підсанкційну російську компанію «ТСК Вектор».

Ці візити китайських фахівців були не просто ознайомчими: вони брали активну участь у випробуваннях та технологічних роботах над військовими безпілотниками безпосередньо на території Росії.

Раніше стало відомо, що «Купол» розробив новий дрон «Гарпія-3» за допомогою китайських експертів. Документи, зокрема бізнес-рахунки та банківські виписки, підтверджують, що «Купол» отримав понад десяток ударних дронів від китайської сторони, що свідчить про глибоку співпрацю Пекіна з російським військово-промисловим комплексом.