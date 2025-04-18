Як Китай "тренується" в Україні воювати з Тайванем – The Hill про плани РФ і КНР

Китайські військові / © stockstar.com

Реклама

Китай відправляє свої війська на фронт в Україні, щоб вивчити реалії ведення сучасної війни і набратися бойового досвіду, готуючи власне вторгнення на Тайвань.

Про це йдеться у статті The Hill.

«Комуністична партія Китаю прагне безпосереднього досвіду на полі бою в Україні, щоб навчити свою армію для майбутніх воєн. Для армії КНР українське поле бою пропонує найяскравішу та найжорстокішу еволюцію битви між безпілотною зброєю та системами електронної боротьби, спрямованими проти неї», — йдеться у статті.

Реклама

Зазначається, що якщо китайська армія зможе зрозуміти та розширити уроки українського поля битви, то може значно збільшити свої шанси на швидку перемогу в бліцкригі на Тайвані.

Автор статті припускає, що китайські офіцери можуть робити більше, ніж лише спостерігати і доповідати Китаю. Вони також можуть давати поради своїм російським колегам. Зрештою, Китай з самого початку підтримував військові зусилля Росії.

Під час війни Китай підтримував Путіна майже у всіх напрямках. Наприклад, Пекін купував російську нафту, на яку накладені санкції Британії, США та Європейським Союзом, відкрив свої фінансові та банківські системи для російських установ, які перебувають під санкціями, надавав військову розвідку, дипломатичну та пропагандистську підтримку та продавав як товари подвійного призначення, так і, за деякими джерелами, зброю.

Враховуючи підтримку Москви та Пхеньяна з боку Пекіна, малоймовірно, що Північна Корея могла б приєднатися до війни на боці Росії без схвалення Китаю.

Що стосується китайських найманців, то Пекін, ймовірно, знав і схвалював їхню участь у війні.

«Малоймовірно, що цим солдатам дозволили б поїхати до Росії без повної згоди режиму Сі», — сказав Чарльз Бертон з аналітичного центру Sinopsis.

Присутність китайських солдатів в Україні нагадує «китайських народних добровольців», які йшли воювати з військами ООН у Північній Кореї, починаючи з 1950 року.

«Надіслання Китаєм спочатку невеликої когорти, щоб приєднатися до росіян, узгоджується зі стратегією китайських комуністів, щоб спочатку створити правдоподібне заперечення, а потім легітимність для поступового нарощування тих, хто знаходиться на передовій», — каже Бертон. «Це майже напевно супроводжуватиметься поступовим впровадженням сучасної китайської наступальної зброї», — додав він.

Бертон також стурбований тим, що Росія, заборгована Китаю через підтримку в Україні, не зможе сказати «ні», коли Китай вимагатиме від Москви надіслати війська, щоб допомогти їй вторгнутися на Тайвань чи іншого сусіда.

У виданні нагадують, що китайські та російські військові регулярно проводять спільні навчання в Східній Азії. Тому Пентагон має припустити, що ці дві держави разом із Північною Кореєю воюватимуть разом під час наступної війни.

Тому Китай, ймовірно, бачить велику перевагу в тому, що китайські війська, нехай і просто найманці, воюють в Україні.

«США та інші країни не стягнули з Китаю жодних витрат за його широку підтримку російських військових зусиль. Тому нас не повинно дивувати те, що Пекін тепер вважає, що може безкарно відправляти солдатів воювати в Європі», — підсумував автор статті.

Нагадаємо, що українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.

Президент Зеленський розповів, що ЗСУ вступили в бій на Донеччині з шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили в полон.

Читайте також