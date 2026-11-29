Крістен Міхал / © Associated Press

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Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував тих, хто говорить про втому від війни в Україні, та запевнив, що його країна не припинить підтримувати Київ.

Про це він заявив в інтервʼю The Guardian.

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«Завжди є ризик втоми. Як можна втомитися від війни, сидячи в опалюваній кімнаті, в тиші та спокої, з водою з крана та можливістю дивитися телевізор?» — заявив Міхал.

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Він наголосив, що українці перебувають у зовсім інших умовах, щодня протистоячи російській агресії.

«Але в Україні люди борються проти Росії за свободу; мирні жителі гинуть; у них немає опалення, електрики та водопостачання. І хто втомлюється? Той, хто сидить в опалюваній кімнаті? Це не варіант», — додав прем'єр.

Естонія готова збільшити допомогу Україні

Міхал також заявив, що Європейський Союз «ніколи не відмовиться від України». За його словами, навіть якщо Марін Ле Пен переможе на виборах у Франції, інші країни залишаться непохитними у своїй підтримці.

Естонія головує в групі країн Північної Європи та Балтії. Говорячи про позицію цих держав, а також Великої Британії та Канади, прем'єр наголосив: «Ми не здамося».

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Він запевнив, що Таллінн готовий допомогти компенсувати нестачу фінансування, якщо інші держави скоротять свою участь.

«Якщо буде потрібно, так, ми зробимо більше», — заявив Міхал.

Наразі Естонія витрачає майже 7% ВВП на оборону та пов'язані з нею потреби. Із них 5,4% спрямовують безпосередньо на військові видатки, а ще 1,5% — на зв'язок, транспорт та енергетичну безпеку.

Росія намагається послабити підтримку України на Заході

Нагадаємо, британський експерт із безпеки Едвард Лукас заявив, що Росія, попри значні втрати на фронті, продовжує досягати політичних цілей на Заході. За його словами, Кремль намагається посіяти розбрат між союзниками України та послабити їхню єдність.

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«Путін воює на двох фронтах: веде військову боротьбу проти України й політичну проти Заходу. Політична йде в нього краще за військову», — зазначив Лукас.

Серед наслідків такої політики експерт назвав розбіжності між Європою та США, посилення антиукраїнських настроїв у Франції та популярність ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Зокрема, лідерка AfD Аліса Вайдель нещодавно повторила низку кремлівських наративів, назвавши Революцію гідності «державним переворотом» та звинувативши Україну в нібито переслідуванні російськомовних. Вона також заявила, що Москва не відмовиться від українських територій, які вважає «російськомовними».

Крім того, кандидатка у президенти Франції Ле Пен заявила, що в разі обрання президенткою Франції має намір припинити надання нової фінансової допомоги Україні. Свою позицію вона пояснила проблемами французького бюджету.

Також під час зустрічі 16 листопада Ле Пен уточнила, що відмова від подальшого фінансування не означає повного припинення підтримки України. Вона допустила збереження гуманітарної допомоги, постачання обладнання та дипломатичного сприяння Києву.

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