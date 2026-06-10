"Як ми виживаємо на 200 євро": біженка з України показала справжні ціни на продукти у Німеччині

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Українка Людмила розповіла, як економить на продуктах у Німеччині. Вона каже, що витрачати на їжу всього 200 євро на місяць цілком реально, якщо купувати товари за знижками та акціями.

Про це розповіла українка під ніком liudmyla.rusina у своєму TikTok-блозі.

Ціни на продукти у Німеччині — досвід українки

Жінка переїхала з Києва до німецького села і наразі веде блог, де ділиться корисними порадами про фінанси, страхування та особливості життя в Німеччині. У своєму новому відео авторка показала кошик продуктів із супермаркету Kaufland, за які загалом заплатила 20 євро.

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«Як ми виживаємо в Німеччині на 200 євро з людини? Ми сьогодні зайшли в Kaufland. Були там випадково і знали, що сьогодні будуть знижки», — поділилася блогерка.

У магазині жінка придбала кілограм акційної курки за 8,29 євро (428 грн за кг), упаковку кави за 2 євро замість звичайних чотирьох (12 падів 104 гривні).

Зокрема, вона серед овочів Людмила взяла три упаковки печериць по 39 центів (близько 18 гривень за пачку), зазначивши, що «знижка була більше 50-60%, „. Кілограм полуниці обійшовся їй у 1,59 євро, що приблизно 73 гривні. А дві обрані порції заважили на 70 та 72 центи (округливши — по 32 і 33 гривні відповідно).

«Абрикоски, вони взагалі на мінус 1,70 кг на 1 євро (приблизно 88 гривень за кілограм — ред.)», — додала авторка відео.

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Також до кошика потрапили нектарини по 2,49 євро за кілограм, за які вона заплатила 2,29 євро. Упаковка огірків вагою 750 грамів за 1 євро (52 гривні) та два перці за 96 центів при ціні 2,15 євро за кілограм (112 гривень). Загалом, її чек вийшов на 1050 гривень.

«І ця вся покупочка коштувала 20 євро. Я чек причеплю для тих, хто не вірить. Отак. Пишіть дорого чи ні», — підсумувала liudmyla.rusina.

Чек на продукти. / © Скріншот

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