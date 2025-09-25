Як НАТО відповість на вторгнення Путіна: аналітики розповіли, що буде Росії за порушення кордонів

НАТО розглядає збиття літаків РФ / © Associated Press

Росія регулярно порушує повітряний простір НАТО цього вересня. Російські дрони та винищувачі неодноразово заходили в повітряний простір кількох країн НАТО, зокрема Польщі, Румунії, Латвії, Литви, Фінляндії та Естонії.

За останні два тижні Данія була змушена закрити два аеропорти після того, як у небі помітили дрони, що здійснювали «систематичні» польоти.

Про це йдеться у матеріалі The Week.

Як повідомляє видання, ці інциденти ставлять перед НАТО «складні запитання». Хоча Москва стверджує, що «нічого не порушувала», Польща вже збила кілька дронів, а інші країни альянсу попереджають, що готові відкривати вогонь по російських літаках у разі вторгнення в їхній повітряний простір.

Що кажуть експерти

Ключове питання — чи мали ці порушення навмисний характер. За даними CNN, після консультацій із десятком високопоставлених військових, дипломатів та розвідників США і Європи, єдності серед союзників немає. Це ставить НАТО у «незручне становище».

Особливо тривожним виглядає інцидент з трьома винищувачами МіГ-31, які пролетіли над Балтійським морем 12 хвилин із вимкненими транспондерами та без зв’язку з диспетчерами. Як зазначають західні аналітики, важко списати це на випадковість.

Аналітики підкреслюють «фундаментальну різницю» у правилах ведення бойових дій Москви й НАТО.

Альянс не зобов’язане негайно застосовувати силу під час таких інцидентів у мирний час.

«Ніхто не розпочне Третю світову через це», — зазначив український військовий аналітик Микола Бєлєсков.

У НАТО заявили, що відповідь на «безвідповідальні дії Росії буде рішучою». Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала, що «збиття російського літака, який вторгнеться в повітряний простір Альянсу, — цілком реальний варіант».

Тим часом президент США Дональд Трамп дотримається такої самої позиції, зауважує видання.

Його заяви під час сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку це доводять.

Втім навіть збивання дронів може стати викликом. Вартість запуску ракет чи підняття винищувачів набагато перевищує ціну одного російського безпілотника. Тому НАТО, ймовірно, доведеться наслідувати Україну й розробляти дешевші методи захисту — наприклад, використання перехоплювачів-дронів або енергетичної зброї.