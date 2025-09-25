ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Як НАТО відповість на вторгнення Путіна: аналітики розповіли, що буде Росії за порушення кордонів

Альянс шукає дешеві способи боротьби з російськими дронами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як НАТО відповість на вторгнення Путіна: аналітики розповіли, що буде Росії за порушення кордонів

НАТО розглядає збиття літаків РФ / © Associated Press

Росія регулярно порушує повітряний простір НАТО цього вересня. Російські дрони та винищувачі неодноразово заходили в повітряний простір кількох країн НАТО, зокрема Польщі, Румунії, Латвії, Литви, Фінляндії та Естонії.

За останні два тижні Данія була змушена закрити два аеропорти після того, як у небі помітили дрони, що здійснювали «систематичні» польоти.

Про це йдеться у матеріалі The Week.

Як повідомляє видання, ці інциденти ставлять перед НАТО «складні запитання». Хоча Москва стверджує, що «нічого не порушувала», Польща вже збила кілька дронів, а інші країни альянсу попереджають, що готові відкривати вогонь по російських літаках у разі вторгнення в їхній повітряний простір.

Що кажуть експерти

Ключове питання — чи мали ці порушення навмисний характер. За даними CNN, після консультацій із десятком високопоставлених військових, дипломатів та розвідників США і Європи, єдності серед союзників немає. Це ставить НАТО у «незручне становище».

Особливо тривожним виглядає інцидент з трьома винищувачами МіГ-31, які пролетіли над Балтійським морем 12 хвилин із вимкненими транспондерами та без зв’язку з диспетчерами. Як зазначають західні аналітики, важко списати це на випадковість.

Аналітики підкреслюють «фундаментальну різницю» у правилах ведення бойових дій Москви й НАТО.

Альянс не зобов’язане негайно застосовувати силу під час таких інцидентів у мирний час.

«Ніхто не розпочне Третю світову через це», — зазначив український військовий аналітик Микола Бєлєсков.

У НАТО заявили, що відповідь на «безвідповідальні дії Росії буде рішучою». Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала, що «збиття російського літака, який вторгнеться в повітряний простір Альянсу, — цілком реальний варіант».

Тим часом президент США Дональд Трамп дотримається такої самої позиції, зауважує видання.

Його заяви під час сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку це доводять.

Втім навіть збивання дронів може стати викликом. Вартість запуску ракет чи підняття винищувачів набагато перевищує ціну одного російського безпілотника. Тому НАТО, ймовірно, доведеться наслідувати Україну й розробляти дешевші методи захисту — наприклад, використання перехоплювачів-дронів або енергетичної зброї.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie