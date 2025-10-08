Як не втратити роботу в епоху ШІ: експерти назвали навички, які потрібно розвивати

Штучний інтелект / © pixabay.com

Штучний інтелект стрімко змінює ринок праці, що ставить під загрозу стабільність роботи в багатьох секторах. Експерти наголошують, що для збереження робочого місця необхідно мати певні набори навичок, які або безпосередньо пов’язані з обслуговуванням та інтеграцією ШІ, або використовують унікальні людські якості, які машина не здатна відтворити.

Про це пише LADbible, посилаючись на думки провідних економістів.

Технічні навички: очолити революцію

Попри те, що сама технологічна індустрія не захищена від ШІ-революції, існують певні ніші, де потреба в людському інтелекті залишається високою.

Аналіз даних показує, що найзатребуванішими залишаються такі сфери:

Кібербезпека: зі зростанням складності систем зростає і потреба в захисті від нових кіберзагроз.

Аналітика даних: хоча ШІ обробляє дані, люди потрібні для інтерпретації, стратегічного осмислення та встановлення нових завдань.

Команди з інтеграції ШІ: фахівці, які займаються впровадженням, налаштуванням і керуванням ШІ-системами в наявні бізнес-процеси.

Також роботодавці шукають кандидатів, які володіють конкретними кластерами навичок, що відображають сучасні вимоги до розробки та інфраструктури:

Python, машинне навчання та аналіз даних. AWS, DevOps та безперервна інтеграція/безперервне доставляння (CI/CD).

Водночас працевлаштуватися на початкові посади в технологічному секторі, а також у сферах програмної розробки та проєктного менеджменту стає складніше через їхню часткову автоматизацію.

Унікальні людські якості: емпатія і креативність

Для тих, хто не є «технологічним гуру», є інший шлях захисту своєї кар’єри — зосередитися на тому, що відрізняє людину від машини. Експерти радять розвивати ті якості, які машина не здатна відтворити.

«Розвиток цих навичок дає вам невелику броню проти всіх змін, що очікуються», — пояснила експертка з економіки Лінда Назарет.

Вона виділила низку «людських» якостей, які стануть найкращим захистом проти ШІ:

Стійкість: здатність швидко відновлюватися після труднощів та адаптуватися.

Креативність: генерація абсолютно нових ідей і концепцій, що виходять за рамки навчання ШІ.

Емпатія: здатність розуміти та розділяти почуття інших, що є критичним для сервісу й лідерства.

Мотивація та самосвідомість.

Допитливість.

Сервісна орієнтація.

Навчання і наставництво.

Загроза «штучного загального інтелекту»

Експерти висловлюють занепокоєння не лише щодо автоматизації, а й щодо її впливу на загальний ринок праці. Назарет особливо турбується про скорочення ринку працевлаштування початкового рівня, що ускладнить молоді шлях до кар’єри.

Ці побоювання підсилює попередження доктора Романа Ямпольського, який вважає, що світ може побачити появу штучного загального інтелекту (AGI) вже до 2027 року. AGI — це гіпотетична система, здатна виконувати будь-яку інтелектуальну роботу на рівні людини або краще. Якщо це станеться, Ямпольський прогнозує, що «не матиме сенсу наймати людей для більшості робіт».

