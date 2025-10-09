Як отримати посвідчення водія українцям в Британії: покрокова інструкція

Британське посвідчення водія для українців - як його отримати / © pixabay.com

Отримання британських водійських прав потребує від 7 до 12 місяців.

Про це зазначають у організації Opora.

Українці можуть користуватися своїм національним посвідченням у Британії протягом трьох років, але тим, хто планує вчитися з нуля або відкрити нову категорію, потрібно пройти повну процедуру — від учнівських прав до практичного іспиту.

Основні вимоги

Щоб розпочати процес навчання для отримання водійського посвідчення в Британії, необхідно:

мати дозвіл на проживання у Великій Британії;

бути не молодше 17 років;

мати задовільний стан здоров’я, зокрема зір. Перед практичним іспитом потрібно прочитати номерний знак із відстані 20 метрів — якщо це неможливо, тест вважається нескладеним.

Покроковий процес отримання водійського пісвідчення

1. Учнівські права (Provisional Licence)

Це тимчасовий документ, що дозволяє навчатися водінню з інструктором або досвідченим водієм.

Вартість: £26

Подання заявки: онлайн через офіційний сайт уряду.

2. Вивчення теорії

Правила дорожнього руху можна вивчати самостійно.

Рекомендований ресурс: Official DVSA Theory Test Kit — офіційний застосунок із тестами та порадами.

3. Теоретичний іспит

Коли: після 6 місяців перебування у країні.

Вартість: £23 (категорія B).

Для вантажівок і автобусів тест складніший і дорожчий.

Запис: онлайн через офіційний урядовий портал.

4. Практичні заняття

Черги до інструкторів можуть бути довгими, тому записуйтеся заздалегідь.

Список сертифікованих інструкторів доступний на офіційному сайті уряду Великої Британії.

5. Практичний іспит

Це найвідповідальніший етап.

Вартість: £62–75

Черги: до пів року.

Можна складати на власному авто (якщо воно відповідає вимогам) або на машині інструктора.

6. Отримання посвідчення водія

Після успішного складання практики ви отримуєте повноцінне британське водійське посвідчення.

Фахівці радять починати підготовку завчасно, адже черги можуть бути довгими.

«На теоретичному іспиті читайте уважно питання, не зупиняйтеся на одному надовго. А якщо не склали з першого разу, це нормально: близько 50% кандидатів зазнають невдачі на початку», — йдеться в інструкції для потенційних водіїв в Британії.

Важливий нюанс для українців

Посвідчення, видані в Україні до грудня 2021 року, після обміну на британські дають право керувати лише автомобілями з автоматичною коробкою передач.

Щоб мати право на керування «механікою», потрібно повторно скласти практичний іспит.

Тож, підготуйтеся до процесу заздалегідь — так ви зекономите час і гроші.

Нагадаємо і про тест з ПДР, який збиває з пантелику водіїв. Адже знати, коли саме потрібно поступитися дорогою — одна з базових навичок кожного водія.