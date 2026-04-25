Як озеро вбило 1800 людей за одну ніч: вчені розкрили причину найдивнішої катастрофи Африки

Дегазація африканського озера Нйос / © wikimedia.org

Реклама

Сорок років тому, у серпні 1986 року, в Камеруні сталася безпрецедентна природна катастрофа, коли раптовий викид газу з кратерного озера Нйос за одну ніч забрав життя майже 1800 місцевих жителів. Масове вимирання людей та тварин у навколишніх селах відбулося без жодних ознак паніки чи руйнувань інфраструктури, що довгий час збивало з пантелику міжнародних експертів.

Про розслідування однієї з найзагадковіших трагедій в історії та унікальний інженерний спосіб знешкодження цієї водойми пише IFLScience.

Пошуки невидимого вбивці

Після виявлення тіл фахівці спочатку підозрювали спалах висококонтагіозного вірусу або цілеспрямовану хімічну атаку, адже всі будинки та поля залишилися абсолютно неушкодженими. Згодом вулканологи висунули гіпотезу про підводне виверження, оскільки озеро розташоване у кратері, проте вода не стала теплішою, а типових мінеральних осадів на дні виявлено не було. Розгадати таємницю допоміг схожий інцидент, що стався за два роки до цього на озері Монун, де за незрозумілих обставин загинуло 37 осіб.

Реклама

Тоді геолог Гаральдур Сігурдссон взяв зразки глибинної води, які буквально вибухали під час підняття на поверхню. Дослідник з’ясував, що смертельним агентом став вуглекислий газ вулканічного походження, який постійно просочувався з надр Землі крізь глибокі тріщини на дні.

Принцип дії природної бомби та її знешкодження

Науковці пояснили, що на глибині понад 200 метрів низькі температури та величезний тиск дозволяють воді утримувати колосальні об’єми розчиненого вуглекислого газу. Однак будь-який незначний тригер, наприклад, невеликий зсув ґрунту або сильний порив вітру, може порушити цей баланс. Це запускає ланцюгову реакцію: газ вивільняється, утворюючи бульбашки, які стрімко піднімаються, тягнуть за собою нові порції води і провокують гігантський газовий вибух.

«Ідея про те, що озеро саме по собі могло зробити таке, не вкладалася ні в чиї очікування, адже озера зазвичай не вибухають і не вбивають людей у такий спосіб», — зазначив професор екології Джордж Клінг.

Щоб запобігти новим трагедіям, у 2001 році інженери реалізували геніальне у своїй простоті рішення: на дно водойми опустили широку трубу, яка працює як звичайна соломинка і безпечно виводить вуглекислий газ у повітря. Від 2019 року цей процес дегазації став повністю самопідтримуваним, завдяки чому озеро Нйос офіційно визнали безпечним для життя людей у прилеглих долинах.

Реклама

