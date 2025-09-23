Як поляки ставляться до відмови України від своїх територій заради миру: результати опитування

Україна не повинна погоджуватись на територіальні поступки агресору / © unsplash.com

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заявляє, що війна закінчиться лише тоді, коли Україна віддасть окуповані території. Українці, звісно, не збираються цього робити. А що думають про це наші найближчі сусіди, поляки? Нещодавнє опитування показало, що майже половина з них вважає, що Україна не повинна йти на такі поступки.

Про це пише видання Wirtualna Polska з посиланням на результати опитування United Surveys.

«Ні» територіальним поступкам

Соціологи United Surveys запитали поляків, чи, на їхню думку, Україні варто погоджуватися на поступки — віддати частину території в обмін на гарантії безпеки, зброю та завершення війни. Відповіді розділилися, але більшість все ж таки виступила на боці України.

48,8% опитаних відповіли, що Україна не повинна поступатися своїми територіями (з них 27,5% висловилися «однозначно проти»).

41,7% вважають, що Україна повинна погодитися на поступки (з них 17,2% обрали відповідь «однозначно так»).

9,5% не змогли дати відповідь.

Цікаво, що думки громадян Польщі залежать від їхніх політичних уподобань.

Політика і позиція: хто за, а хто проти

Опитування показало помітні відмінності в поглядах між прихильниками правлячої коаліції та опозиції.

Виборці правлячої коаліції (об’єднання «Громадянська коаліція», «Лівиця», «Польща 2050» та Польської селянської партії) переважно проти територіальних поступок: 59% вважають, що Україна не має віддавати свої землі, і лише 36% дотримуються протилежної думки.

Виборці опозиції (партії «Право і справедливість» та «Конфедерація») розділилися майже порівну: 48% вважають, що Україна має піти на поступки, і стільки ж — 48% — виступають проти цього.

В опитуванні, яке проводилось 20-21 серпня 2025 року, взяли участь 1000 респондентів.

