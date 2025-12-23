ТСН у соціальних мережах

Як поляки зараз ставляться до українців: результати опитування

За даними опитування SW Research, 59,8% поляків погоджуються з президентом Каролем Навроцьким щодо відсутності відчуття партнерства у відносинах з Україною.

Кирило Шостак
Після візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави та заяв польського президента Кароля Навроцького більшість поляків поділяє його думку про відсутність відчуття партнерства у відносинах з Україною.

Про це свідчать результати опитування SW Research, на яке посилається In Poland, для порталу rp.pl: 59,8% респондентів погодилися з твердженням Навроцького, 25% — не згодні, а 15,2% не визначилися.

На спільній пресконференції президент Польщі зазначив, що Київ не завжди демонструє належну вдячність за підтримку, яку надавала Польща від початку повномасштабної війни. Володимир Зеленський у відповідь підкреслив, що Україна завжди була і залишається вдячною Польщі.

Опитування також показало соціальні відмінності: чоловіки частіше підтримують позицію президента, ніж жінки — 65% проти 57%. Найвищий рівень згоди спостерігається серед людей з професійно-технічною освітою, мешканців міст від 20 до 99 тисяч жителів та респондентів віком 25–34 роки. Опитування проводилося 16–17 грудня серед 800 дорослих користувачів інтернету.

Раніше повідомлялося, що у Польщі вчитель називав учнів з України "покидьками" та нацьковував на них інших дітей, після чого українців жорстоко побили.

