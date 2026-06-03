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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
17
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2 хв

Як поїхати до Італії і не витратити всі гроші: лайфхаки від місцевих

Місцеві жителі Італії охоче діляться секретами, які допоможуть зекономити під час подорожі країною.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Італія

Італія / © Getty Images

Італія може бути як дорогою мрією, так і цілком доступною подорожжю — усе залежить від того, як планувати витрати. Журналістка з Турина Бенедетта Геддо ділиться порадами, які допомагають туристам значно зекономити під час поїздки.

Про це пише Lonely Planet.

Одним із головних способів знизити витрати є вибір безкоштовних пляжів. За словами експертки, майже половина узбережжя в Італії приватизована, а в популярних регіонах вартість місця в пляжному клубі може сягати до 160 євро на день. Водночас безкоштовні громадські пляжі все ще можна знайти, і часто про них знають лише місцеві. Бенедетта радить запитувати такі локації у господарів житла або в готелях, адже італійці зазвичай мають власні улюблені, менш туристичні місця.

Ще один спосіб заощадити — більше ходити пішки. У містах на кшталт Венеції чи Флоренції місцеві майже не користуються таксі, а пересуваються пішки. Італійські міста компактні та зручні для пішоходів, тож прогулянки не лише економлять гроші, а й дозволяють краще відчути атмосферу країни.

Водіям варто бути уважними в історичних центрах міст. Там часто діють зони обмеженого руху — Zona a Traffico Limitato (ZTL). В’їзд у такі райони без дозволу може обернутися штрафами, тому краще залишати авто на паркінгах за межами центру та користуватися громадським транспортом.

Серед побутових лайфхаків — поєднувати каву та доступ до туалету. У більшості міст громадські вбиральні платні, тож італійці зазвичай заходять у кафе, замовляють напій і безкоштовно користуються туалетом.

Також важливо пам’ятати про різницю в цінах на каву.

«Пити еспресо стоячи біля барної стійки дешевше, ніж сидіти за столиком», — пояснюють місцеві.

Особливо це відчутно у туристичних районах, де сервіс за столиком може суттєво підвищувати рахунок.

Такі прості правила допомагають мандрівникам краще відчути справжню Італію, і при цьому не витратити зайвого.

Нагадаємо, досвідчені мандрівники та гастроексперти одностайно назвали Італію найкращою гастрономічною країною світу завдяки простоті страв, локальним продуктам і багатим кулінарним традиціям. Вони зазначають, що італійська кухня — це не просто їжа, а частина культури та щоденних соціальних ритуалів. Особливо вирізняються регіональні гастрономічні особливості, які відрізняються від міста до міста. Серед найкращих гастрономічних напрямків виділяють Болонью, Флоренцію, Неаполь і Палермо. Експерти радять уникати туристичних закладів і обирати невеликі сімейні траторії для автентичного досвіду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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