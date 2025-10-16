Найбільше атак припало на нафтопереробні заводи європейської частини РФ — від Краснодарського краю до Московської області / © ТСН

Реклама

Україна здійснила щонайменше 58 атак на НПЗ Росії від початку серпня. Безпілотники долали до 2000 км вглиб території РФ та уражали нафтопереробні заводи, насосні станції, склади й термінали. Лише в серпні 2025 року атаки вивели з ладу до 21% нафтопереробних потужностей Росії (1,4 млн барелів на день).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані аналітичної групи Open Source Centre (OSC).

Президент України Володимир Зеленський назвав ці удари «санкціями, які діють найшвидше».

Реклама

За оцінками агентства, в серпні атаки вивели з ладу до 21% нафтопереробних потужностей Росії (1,4 млн барелів на день), що спричинило дефіцит пального та зростання цін — бензин здорожчав на 9,5%, дизель — на понад 3%.

Найбільше атак припало на нафтопереробні заводи європейської частини Росії — від Краснодарського краю до Московської області. Також ударів зазнали об’єкти нафтопроводу «Дружба» та морські термінали на Чорному й Балтійському морях.

За словами українських джерел, мета кампанії — підірвати здатність Росії забезпечувати фронт пальним і послабити її воєнну економіку. Внаслідок атак прибутки РФ від нафти та газу знизилися до п’ятирічного мінімуму, а їхня частка в бюджеті впала до 25,4%.

Reuters зазначає, що США допомагають Україні розвідданими для визначення енергетичних цілей, водночас адміністрація Дональда Трампа не обмежує Київ у проведенні таких операцій.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп помітно змінив свою риторику, перейшовши від скептицизму до активної підтримки Києва. Він готується до зустрічі з Володимиром Зеленським, де обговорить постачання ракет Tomahawk, та заявив про створення «Фонду перемоги України».

Лідер США звернувся з закликом до очільника Кремля припинити бойові дії та зупинити кровопролиття.

Тим часом віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак прокоментував заяву Трампа щодо настання економічного колапсу в Росії.