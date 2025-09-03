ТСН у соціальних мережах

Як працює вчитель в Америці: розповідь українки, що здивувала Мережу

Українка порівняла умови роботи вчителя в Україні та США.

Наталія Магдик
Шкільний автобус

Шкільний автобус / © Pixabay

Українська вчителька Валерія Бучковська, яка працює у США, поділилася своїм досвідом і розповіла про свій робочий графік. За її словами, вчителі в Америці працюють лише 6,5 години на день, що суттєво відрізняється від роботи в Україні.

Про це вона розповіла в Іnstagram.

«Моя робота офіційно починається о 9:00 ранку. Тому я прокидаюся о 7:00, спокійно збираюся і приїжджаю до школи трохи раніше, щоб підготуватися. О 8:55 лунає дзвінок, і вчителі разом з колегами йдуть зустрічати дітей на подвір’ї школи. Після цього починаються уроки. Я веду всі предмети, крім музики, мистецтва, фізкультури та бібліотеки», — розповіла вона.

Валерія каже, що з власним класом вона проводить кожен день лише 4,5 години. Потім уроки продовжують інші вчителі, а діти мають сніданок і перерви. «У цей час я можу поїсти сама та підготуватися до наступних уроків», — розповідає вчителька.

За її словами, раз на місяць у школі проводиться педагогічна нарада, яка триває 45 хвилин і проходить зранку перед початком роботи. О 15:30 вона супроводжує дітей до шкільного автобуса, після чого її робочий день закінчується.

«Школа дуже швидко порожніє, адже тут ніхто не залишається після уроків до ночі, як це часто було в Україні. Додатковий час роботи тут не оплачується», — зазначає вона.

© Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві в гімназії №109 виник конфлікт через зовнішній вигляд учнів. Декількох дітей не допустили на заняття, оскільки вони прийшли у вкорочених штанах-капрі.

