Як проходила операція із захоплення Мадуро: Трамп розкрив деталі

Ніколас Мадуро і Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів про те, як проходила операція із захоплення диктатора Ніколаса Мадуро.

Про це Трамп розповів в ефірі Fox News.

«Команда виконала неймовірну роботу. Вони репетирували та тренувалися так, як ніхто ніколи не бачив. І мені сказали — і сказали справжні військові, — що жодна інша країна на землі не здатна виконати такий маневр. Якби ви бачили, що там відбувалося…», — зазначив він.

Трамп сказав, що спостерігав за цим буквально як за телевізійним шоу.

«І якби ви побачили швидкість — ту саму „швидкість та силу“, як вони це називають. Це було просто вражаюче. Чудова робота, яку виконали ці люди. Ніхто інший не зміг би зробити нічого подібного», — наголосив президент США.

Що передувало

У суботу, 3 січня, світ сколихнула новина про успішну військову операцію США у Венесуелі. Президент Дональд Трамп заявив про захоплення та вивезення з країни диктатора Ніколаса Мадуро. Ці події можуть кардинально змінити розклад сил на нафтовому ринку та вдарити по Росії.

Нагадаємо, Мадуро та його дружині висунули звинувачення у США. Генпрокурор США назвала затриманого президента Венесуели та його дружину ймовірними міжнародними наркоторговцями.

Водночас у венесуельського уряду немає інформації про місцезнаходження президента Ніколаса Мадуро. Тому у Венесуелі вимагають від США негайних доказів того, що Мадуро та його дружина живі та перебувають у безпеці.