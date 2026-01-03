- Дата публікації
-
Світ
Як проходила операція із захоплення Мадуро: Трамп розкрив деталі
Дональд Трамп сказав, що спостерігав за цією спецоперацією як за телевізійним шоу.
Президент США Дональд Трамп розповів про те, як проходила операція із захоплення диктатора Ніколаса Мадуро.
Про це Трамп розповів в ефірі Fox News.
«Команда виконала неймовірну роботу. Вони репетирували та тренувалися так, як ніхто ніколи не бачив. І мені сказали — і сказали справжні військові, — що жодна інша країна на землі не здатна виконати такий маневр. Якби ви бачили, що там відбувалося…», — зазначив він.
Трамп сказав, що спостерігав за цим буквально як за телевізійним шоу.
«І якби ви побачили швидкість — ту саму „швидкість та силу“, як вони це називають. Це було просто вражаюче. Чудова робота, яку виконали ці люди. Ніхто інший не зміг би зробити нічого подібного», — наголосив президент США.
Що передувало
У суботу, 3 січня, світ сколихнула новина про успішну військову операцію США у Венесуелі. Президент Дональд Трамп заявив про захоплення та вивезення з країни диктатора Ніколаса Мадуро. Ці події можуть кардинально змінити розклад сил на нафтовому ринку та вдарити по Росії.
Нагадаємо, Мадуро та його дружині висунули звинувачення у США. Генпрокурор США назвала затриманого президента Венесуели та його дружину ймовірними міжнародними наркоторговцями.
Водночас у венесуельського уряду немає інформації про місцезнаходження президента Ніколаса Мадуро. Тому у Венесуелі вимагають від США негайних доказів того, що Мадуро та його дружина живі та перебувають у безпеці.