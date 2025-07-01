Як примусити Путіна до переговорів: посол Бельгії назвав ефективний спосіб

Посилення снкційного тискуна Росію має примусити Кремль погодитись на реальні мирні перемовини

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Кремль наполегливо дотримується своїх «цілей» у війні проти України. Щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, необхідно посилити дієвий механізм, який вже існує і встиг «завдати Росії значного болю».

Таку думку висловив посол Бельгії в Україні Люк Якобс в інтерв’ю «24 Каналу».

Дипломат переконаний, що вплинути на Путіна можна шляхом суттєвого збільшення ціни війни для Російської Федерації.

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Люк Якобс підкреслив необхідність формування єдиного фронту для надсилання агресору чіткого сигналу, який має бути підкріплений жорсткими обмежувальними заходами.

За його словами, першочерговим завданням є ретельний аналіз ефективності вже затверджених пакетів санкцій, шляхів їх покращення та забезпечення успішної імплементації.

Він констатував, що ще є можливості для запровадження нових санкцій. Тому важливо діяти розсудливо, визначати сфери, де можна значно підвищити ціну війни для Росії та окреслити напрямки для посилення тиску.

Також, зазначив Люк Якобс, необхідно зрозуміти, як запобігти обходу Росією санкцій, виявляючи відповідні канали.

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«Санкції справді завдають болю російській військовій машині», — наголосив дипломат.

Саме тому, додав він, коли постало питання про формулювання умов припинення вогню, Росія негайно заговорила про зняття санкцій.

Нагадаємо, на думку Володимира Огризка, Змусити президента Росії Володимир Путіна припинити війну чи принаймні сісти за стіл переговорів на українських умовах можуть декілька чинників. Один із них — удари по воєній машині ворога. Це найкраща «санкція» проти РФ.