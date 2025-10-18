Володимир Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін домовилися про особисту зустріч у Будапешті.

Одне з питань — як саме російський президент зможе потрапити до столиці Угорщини за умов санкцій.

Прессекретар Єврокомісії Олоф Гілл вже сказав, що окремі держави можуть дозволити російському президенту летіти через їх повітряний простір.

«Ми живемо у реальному світі, — сказав він. — Зустрічі не завжди відбуваються в тому порядку та форматі, яких нам хотілося б, але якщо зустрічі наближають нас до справедливого та міцного миру в Україні, то ми маємо вітати їх».

Зокрема, видання Air Live пише, що маршрут Путіна до Угорщини повинен оминати майже всі держави-члени ЄС, навіть попри те, що сама Угорщина належить до цього блоку.

«Хоча президентський Іл-96 здатен долати великі відстані, подовжений маршрут потребуватиме ретельної координації з авіадиспетчерами Туреччини й Сербії, а також передбачення резервних варіантів у разі погодних чи дипломатичних ускладнень», — зазначає видання.

Орієнтовний маршрут Путіна. Фото: Air Live

Наразі офіційний план польоту не оприлюднений, однак найімовірнішим маршрутом вважається коридор через повітряний простір Туреччини та Сербії.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Щодо російського лідера діє ордер на арешт від МКС, він у європейських санкційних списках, а ще санкції ЄС забороняють російським літакам, зокрема і президентському, заходити до повітряного простору ЄС.