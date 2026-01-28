Як Путін може втратити владу: експерт назвав найбільш імовірний сценарій завершення його правління

Володимир Путін / © Associated Press

Правління Володимира Путіна, який у 73 роки є найдовготривалішим керівником Росії з часів Йосипа Сталіна, може завершитися не внаслідок перевороту чи повстання, а природним шляхом – його смертю при владі. Такий сценарій вважає найбільш імовірним провідний західний експерт з питань Росії.

Про це заявив доктор Джон Кеннеді – керівник програми з Росії та Євразії в європейському підрозділі аналітичного центру RAND – в інтерв’ю для проєкту Daily Mail.

За його словами, попри зростання внутрішнього тиску, економічні проблеми та значні втрати Росії у війні проти України, насильницьке усунення Путіна з посади виглядає малоймовірним.

Кеннеді наголошує, що Путін вибудував систему абсолютної лояльності, призначивши соратників і колишніх колег на всі ключові посади в державі, силових структурах та армії. Це, на думку експерта, значно знижує шанси на державний переворот або масові протести.

“Вся система залежить від Путіна. Він сконцентрував владу у своїх руках, і після повномасштабного вторгнення в Україну цей контроль лише посилився”, – зазначив Кеннеді.

Експерт звернув увагу, що навіть після смерті російського опозиціонера Олексія Навального в країні не відбулося масштабних протестів ані на федеральному, ані на регіональному рівні.

За словами Кеннеді, найбільш правдоподібний сценарій полягає в тому, що Путін залишатиметься президентом до кінця життя. Після цього в Росії можуть розпочатися швидкі та хаотичні внутрішні перестановки, коли еліти змушені будуть домовлятися про перерозподіл влади.

Водночас експерт не виключає можливості замаху на Путіна, хоча вважає його менш імовірним. Потенційну загрозу він бачить не серед московської верхівки, а з боку регіонів, які найбільше постраждали від війни.

Кеннеді зазначив, що значна частина російських військових мобілізована з бідних регіонів, де рівень життя суттєво нижчий, ніж у Москві, а історично існує спротив центральній владі.

“З часом, коли ресурси спрямовуються на війну, соціальне невдоволення в регіонах може накопичуватися і вийти назовні”, – пояснив експерт.

Водночас він підкреслив, що Путін приділяє виняткову увагу власній безпеці, рідко з’являється на публіці та перебуває під посиленою охороною спецслужб.

На завершення Кеннеді закликав західні країни вже зараз готуватися до можливих сценаріїв нестабільності в Росії після завершення правління Путіна.

“У середньо- та довгостроковій перспективі ситуація в Росії дозріла для змін. Захід має бути готовим до будь-якого розвитку подій – від внутрішньої боротьби за владу до глибокої політичної турбулентності”, – підсумував він.

Раніше ми писали, що попри розмови про втому від війни та можливі сценарії її завершення, у Росії немає ані політичних, ані економічних передумов для припинення бойових дій. Йдеться не лише про бажання Володимира Путіна, а про системні фактори, які змушують Кремль продовжувати агресію проти України.