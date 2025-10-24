Російський диктатор Володимир Путін / © Telegram / Центр протидії дезінформації

Журналіст Віталій Портников вважає, що президент РФ Володимир Путін має на меті змусити Україну капітулювати не воєнними перемогами на фронті, а шляхом систематичної деградації українського тилу через ракетні удари та знищення цивільної інфраструктури. На думку журналіста, це є частиною нової, цілком очевидної стратегії Кремля.

Про це Віталій Портников розповів в ефірі телеканалу «Еспресо».

Чому терор став головною стратегією Кремля

Портников зазначає, що логіка Москви досить проста: оскільки окупаційні війська РФ за чотири роки не змогли досягти значних успіхів на полі бою, Кремль вирішив перейти до терору мирних жителів, щоб змусити самих українців вимагати миру на умовах Росії.

«Стратегія Путіна цілком очевидна. Він вважає, що може змусити Україну капітулювати шляхом деградації українського тилу. Це, до речі, дуже проста логіка. Якщо російська армія не може впродовж 4 років зайняти значні території України, потрібно змусити українців до капітуляції», — пояснив він.

Ця стратегія базується на хибній надії, що перетворення українських міст на руїни змусить цивільне населення благати про капітуляцію, що, своєю чергою, призведе до «добровільного» приєднання українських територій до РФ. Журналіст наголошує, що удари по мирних об’єктах — це пряме залякування людей

«Удари по дитячих садках є частиною цього „меню“, адже, батьки мають подумати, що якщо вони й надалі збираються жити у прикордонних з Росією областях України й не хочуть, щоб їхні діти гинули під КАБами, то хай приєднуються до РФ і будуть жити мирно й щасливо», — пояснив Портников.

Розрахунок на внутрішній тиск і захоплення плацдарму

Журналіст підкреслив, що Путін сподівається, що постійний терор змусить мирне населення «поставити крапку в існуванні України». Кремль також розраховує на внутрішню дестабілізацію, зокрема, на можливі протести у регіонах, де історично були сильні проросійські настрої, особливо на півдні та сході країни.

Ідея перетворити південь та схід України на плацдарм для подальшого захоплення всієї України завжди була невіддільною частиною геополітичних планів Путіна та його найближчого оточення. Таким чином, знищення тилу є інструментом, за допомогою якого Кремль прагне реалізувати свою початкову мету.

«Путін вважає, що саме таким чином він примусить мирне населення поставити крапку в існуванні України», — підсумував Портников.

Нагадаємо, Кремль використовує наратив про «усунення першопричин» війни, щоб вимагати капітуляції України, і вважає позицію Трампа щодо припинення вогню неприйнятною. Аналітики ISW зазначають, що Росія не прийме нічого, крім капітуляції України.