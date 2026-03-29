Світ
133
2 хв

Як Росія допомагає Ірану воювати проти США: експерт вказав на важливі нюанси

Росія на 100% причетна до підготовки ударів Ірану по базах США. Зеленський розкрив схему російської супутникової розвідки та роль українських технологій у захисті нафтової інфраструктури Затоки.

Марія Бойко
Росія допомагає Ірану воювати проти США

Росія допомагає Ірану воювати проти США

Росія забезпечує режим в Ірані не лише літаками Су-35, а й розвідувальними даними в режимі реального часу. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News розкрив приголомшливі деталі: саме російські супутники «вели» американську авіабазу перед атакою 26 березня. Тепер Україна, маючи унікальний досвід боротьби з «Шахедами», стає ключовим партнером для Саудівської Аравії та ОАЕ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Як Росія допомагає Ірану

Україна виявила чітку закономірність у роботі російського супутникового угруповання. Перед атакою на базу «Принца Султана» росіяни зробили три серії детальних знімків: 20, 23 та 25 березня.

Прогноз справдився: 26–27 березня Іран випустив 6 балістичних ракет та 29 БпЛА. Результат — пошкоджені американські літаки АВАКС та поранення 15 військових США. Зеленський оцінює участь РФ у цій операції як стовідсоткову.

«Основним елементом цієї підтримки став контракт на постачання 48 винищувачів Су-35, причому перші борти надійшли до Ірану ще наприкінці 2024 року, а основні поставки тривають паралельно з бойовими діями. Окрім цього, з 2024 року було поставлено щонайменше одну ескадрилью навчально-бойових літаків Як-130, а до січня 2026 року Іран отримав до шести ударних гелікоптерів Мі-28. Особливу увагу привертає швидкість реакції російського ВПК: 22 лютого 2026 року, всього за шість днів до початку великої війни, було підписано угоду на постачання ПЗРК „Верба“ вартістю 500 мільйонів євро, а на озброєнні підрозділів КВІР зафіксовано російські снайперські гвинтівки Orsis T-5000M», — зазначив експерт

Роль України

Поки Росія «керує хаосом» задля високих цін на нафту, Україна підписує стратегічні угоди з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Наша країна — єдина, хто має 4-річний досвід протидії російсько-іранським технологіям.

Чому монархії Затоки обирають Україну:

  • Українські FPV-перехоплювачі знищують 70% модернізованих «Шахедів».

  • Київ володіє картами руху російських супутників та алгоритмами іранських дронів.

  • Україна постачає готові рішення для захисту критичної нафтової інфраструктури.

«Для Кремля ж війна на Близькому Сході — це засіб виживання власної економіки, де тривалий конфлікт гарантує високі ціни на нафту та можливість обходу санкцій в Індійському океані. Росія намагається керувати хаосом, залишаючись у затінку, проте суб’єктність України зміцнилася: вона більше не є лише реципієнтом допомоги, а виступає постачальником перевірених рішень для захисту регіону Затоки», — написав Семиволос.

Нагадаємо, раніше CNN писало, що президент США Дональд Трамп демонструє суперечливі сигнали щодо війни з Іраном, це викликає розчарування серед законодавців Республіканської партії та союзників після чотирьох тижнів бойових дій.

133
