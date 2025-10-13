Як Росія намагається зупинити підтримку України: Каллас зробила заяву

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас / © Associated Press

Російська Федерація активно використовує тактику залякування, намагаючись підірвати єдність Європейського Союзу та змусити громадян ЄС відмовитися від подальшої підтримки України.

Про це ексклюзивно в інтерв’ю «Суспільному» заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Вона пояснила, що метою російських провокацій є збільшення рівня напруги в європейських суспільствах.

Російська провокація: «Навіщо нам допомагати Україні?»

За словами Каллас, якщо ситуація з безпекою стане надто серйозною, це може посіяти страх серед європейців і спровокувати внутрішні питання щодо доцільності військової допомоги.

«Якщо ситуація стане надто серйозною, наші громадяни можуть запитати: „Навіщо ми допомагаємо Україні, якщо нам потрібна власна протиповітряна оборона?“, — зазначила дипломатка, підкреслюючи цинічний розрахунок Кремля.

ЄС посилює тиск: 19-й пакет санкцій та зимова допомога

На противагу спробам Росії дестабілізувати ситуацію, Європейський Союз продовжує нарощувати тиск на агресора та готує потужний пакет підтримки для України на зимовий період.

Кая Каллас підтвердила, що ЄС активно працює над наступними кроками, зокрема йшлося про санкції 19-го пакету.

«Ми працюємо над 19-м пакетом санкцій, який уже дуже близький до завершення і націлений на енергетичний сектор Росії та фінансування, щоб позбавити її ресурсів для ведення цієї війни та здійснення атак», — сказала вона.

ЄС готує зимовий пакет допомоги, спрямований на відновлення інфраструктури та забезпечення виживання України в холодний сезон.

Наразі Європейський Союз вже виділив 800 мільйонів євро для підтримки України взимку та працює над додатковими 100 мільйонами євро на закупівлю генераторів, обладнання та облаштування укриттів.

Крім того, фінансова підтримка включає 2 млн євро на безпілотники, 10 мільйонів на Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії та 6 мільйонів на реабілітацію депортованих дітей та жертв сексуального насильства.

Саме 17 жовтня у Вашингтоні можуть зустрітис Зеленський і Трамп.