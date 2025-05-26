Як РПЦ вербує українських біженців у Європі: голова зовнішньої розвідки розповів

Російські попи, вважає Іващенко, це агенти, які працюють у Європі під прикриттям / © Фото з відкритих джерел

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Українці за кордоном можуть бути завербовані спецслужбами РФ за допомогою російської церкви.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю «Укрінформу».

Голова СЗР прокоментував активність РПЦ і УПЦ МП, які ведуть роботу в середовищі українських біженців за кордоном, особливо — серед російськомовних українців.

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«Частина із 6,5 млн українців, які у зв’язку з війною виїхали за кордон, підпадає під вплив російської церкви. Російські попи — уже не просто попи. Це агенти. Вони поїхали в Європу на завдання. Під прикриттям їх Служби зовнішньої розвідки чи ФСБ», — каже Іващенко.

Він навів конкретний випадок в одній із країн Північної Європи, коли РПЦ з Європи допомагає окупантам.

«Особливості полягають у тому, що місцевим прихожанам держава виділяє певні кошти на церкву. А піп ці гроші перекидає на українські окуповані території. Підтримує наших ворогів», — каже очільник зовнішньої розвідки.

Іващенко не виключає, що наших громадян за кордоном можуть вербувати в храмах Московського патріархату.

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«Люди виїхали — в Польщу, Німеччину, Італію, Чорногорію — хто куди. А там теж росіяни. Коли на нашій території громадян від впливу російських спецслужб у церкві оберігає Служба безпеки, то люди, які виїхали за кордон, не захищені, вони під законами тієї країни, куди виїхали. І це проблема, бо їх можуть вербувати, впливати на них, використовувати. Треба бути обережними», — попередив він.

Голова СЗР визнав, що Україна працює з партнерами для протидії таких вербувань. Але робити це складно.

«Але тут складно — це сфера, де закон дуже тонкий. У церкві священник не говорить прямо іти шпигувати, він навіює. І людина вже під впливом. Це інформаційна зброя. Там працюють спецслужби, і ми це розуміємо. До речі, коли в Україні був керівник розвідки цієї країни, ми детально розбирали цей кейс», — підсумував голова Служби зовнішньої розвідки.

Раніше у ГУР розповіли, що РПЦ обрала нових кураторів для «розхитування» України.

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