Як США керуватимуть Венесуелою: Гегсет розкрив деталі плану Трампа

Міністр оборони США Піт Гегсет / © скриншот з відео

Реклама

Після успішної операції із захоплення Ніколаса Мадуро у Білому домі почали розкривати деталі подальшої стратегії щодо Венесуели. Очільник Пентагону Піт Гегсет запевнив, що США не повторюватимуть помилок минулих війн, а зосередяться на прагматичних інтересах.

Про це він розповів в ефірі CBS Evening News.

Що означає «керувати країною»

На запитання журналіста, чи побачимо ми американців в уряді Венесуели або «на кожному розі» її міст, Гегсет відповів заперечно. За його словами, йдеться про диктат умов, а не про фізичну окупацію.

Реклама

«Це означає, що ми встановлюємо умови. Президент Трамп встановлює умови… Це означає, що наркотики припиняють надходити. Це означає, що нафту, яку в нас забрали, повертають… І це означає, що злочинців не відправляють до Сполучених Штатів».

«Доктрина Монро» і нафта

Гегсет підкреслив, що нова стратегія США — це повна протилежність війні в Іраку.

«Ми витратили десятиліття, заплатили кров’ю і не отримали нічого економічно натомість. Президент Трамп перевертає сценарій», — заявив міністр.

За його словами, завдяки «стратегічним діям» США можуть забезпечити доступ до «додаткових багатств і ресурсів… не витрачаючи американської крові».

Реклама

Він також згадав про відновлення «доктрини Монро» — принципу, згідно з яким США не допустять втручання зовнішніх сил у справи Західної півкулі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив приголомшливу заяву про те, хто насправді керуватиме Венесуелою після усунення Мадуро, пообіцявши «безпечний і розсудливий перехідний період».