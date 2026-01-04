- Дата публікації
Як США керуватимуть Венесуелою: Гегсет розкрив деталі плану Трампа
Очільник Пентагону прокоментував гучну заяву Дональда Трампа про те, що Америка «керуватиме» Венесуелою. Він запевнив, що Вашингтон не планує розставляти своїх наглядачів на кожному розі, але жорстко контролюватиме нафтові потоки та безпеку за принципом «мир через силу».
Після успішної операції із захоплення Ніколаса Мадуро у Білому домі почали розкривати деталі подальшої стратегії щодо Венесуели. Очільник Пентагону Піт Гегсет запевнив, що США не повторюватимуть помилок минулих війн, а зосередяться на прагматичних інтересах.
Про це він розповів в ефірі CBS Evening News.
Що означає «керувати країною»
На запитання журналіста, чи побачимо ми американців в уряді Венесуели або «на кожному розі» її міст, Гегсет відповів заперечно. За його словами, йдеться про диктат умов, а не про фізичну окупацію.
«Це означає, що ми встановлюємо умови. Президент Трамп встановлює умови… Це означає, що наркотики припиняють надходити. Це означає, що нафту, яку в нас забрали, повертають… І це означає, що злочинців не відправляють до Сполучених Штатів».
«Доктрина Монро» і нафта
Гегсет підкреслив, що нова стратегія США — це повна протилежність війні в Іраку.
«Ми витратили десятиліття, заплатили кров’ю і не отримали нічого економічно натомість. Президент Трамп перевертає сценарій», — заявив міністр.
За його словами, завдяки «стратегічним діям» США можуть забезпечити доступ до «додаткових багатств і ресурсів… не витрачаючи американської крові».
Він також згадав про відновлення «доктрини Монро» — принципу, згідно з яким США не допустять втручання зовнішніх сил у справи Західної півкулі.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив приголомшливу заяву про те, хто насправді керуватиме Венесуелою після усунення Мадуро, пообіцявши «безпечний і розсудливий перехідний період».