Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці

Безпілотник

Реклама

Поширення іранських безпілотників «Шахед» на полях бою від України до Близького Сходу змушує військових експертів переглядати ефективність традиційних систем протиповітряної оборони. Відносно дешеві дрони змушують використовувати одні з найдорожчих у світі систем ППО.

Про це пише Fox News.

За оцінками аналітиків, вартість виробництва одного дрона «Шахед» становить приблизно від 20 до 50 тисяч доларів. Водночас для їх перехоплення часто застосовують ракети системи Patriot, ціна яких може сягати близько 4 мільйонів доларів.

Реклама

Проблема особливо загострилася після масштабної операції на Близькому Сході, під час якої іранські дрони атакували американські війська та союзників у країнах Перської затоки.

Для відбиття атак використовували комплексну систему оборони, до якої входили Patriot, системи протиракетної оборони THAAD, морські перехоплювачі та інші засоби ППО.

Попри те що значну частину безпілотників вдалося знищити, атаки все ж призвели до втрат і пошкодження інфраструктури. Зокрема, повідомлялося про загибель американських військових у Кувейті, а також пошкодження цивільних об’єктів у країнах Перської затоки.

Український досвід війни дронів

Україна стала одним із головних центрів розвитку технологій використання безпілотників у сучасній війні після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Реклама

Українські розробники активно створюють дрони-перехоплювачі, які можуть стати дешевшою альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони. Наприклад, деякі українські безпілотники-перехоплювачі можуть коштувати близько 1400 доларів.

За словами розробників, такі дрони вже знищили тисячі російських «Шахедів», а ефективність перехоплення може досягати 90%.

Зростання кількості атак безпілотників змушує військових шукати нові методи протидії. Аналітики наголошують, що проблема полягає не лише у вартості систем ППО, а й у їхній здатності витримувати масові атаки дронів.

Експерти зазначають, що майбутнє протиповітряної оборони, ймовірно, поєднуватиме традиційні системи з дешевшими технологіями боротьби з безпілотниками, включно з дронами-перехоплювачами та спеціалізованими системами протидії малим БпЛА.

Реклама

За їхніми словами, нова ера масових і відносно дешевих повітряних атак може кардинально змінити підхід до ведення війни у світі.

Чому Трамп відмовився від допомоги України

До слова, Дональд Трамп прокоментував можливість залучення України до допомоги у сфері протидії безпілотникам. За його словами, Сполучені Штати наразі не потребують такої підтримки.

Він зазначив, що США мають достатні власні можливості для захисту від безпілотників у межах протистояння з Іраном.

Окрім цього, американський президент висловився про перспективи завершення конфлікту між США та Іраном. Він припустив, що бойові дії можуть закінчитися доволі швидко, однак конкретних термінів не назвав.

Реклама

Водночас Трамп підкреслив, що зрозуміє момент завершення війни інтуїтивно. За його словами, це станеться тоді, коли він «відчує це в глибині душі».

Допомога України США у війні проти Ірану — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».

Зеленський також заявив, що в ударних дронах «Шахед», виявлених на Близькому Сході, зафіксовані деталі з маркуванням «Зроблено в Росії». Це свідчить про можливе використання російських компонентів у виробництві таких безпілотників.