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Дональд Трамп знову звинувачує Україну. Проте якщо минулого року, коли президент США та його команда накинулися на Володимира Зеленського в Овальному кабінеті за буцімто невдячність, зараз Україна винна в зростанні цін на дизель на американських заправках. Точніше не Україна, а українські удари по російських НПЗ. І хоч всім відомо, що до цього призвела саме програна війна Америки проти Ірану, який заблокував Ормузьку протоку, що й спровокувало світову енергетичну кризу, Трамп продовжує шантажувати Україну.

Наприкінці минулого тижня, коли українські та європейські переговірники прибули до Маямі для чергового раунду консультацій щодо можливості встановлення енергетичного перемир’я й згоди на це Москви, Трамп спочатку оголосив про закупівлю Сполученими Штатами російського дизелю, а потім послабив відповідні санкції проти РФ. Новина прозвучала як грім серед і без того неясного неба.

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З одного боку, це рішення ще більше підважує збереження санкційного режиму проти Росії, який і в Європі вже тріщить по швах.

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З іншого боку, ця дизельна оборудка Трампа вчергове продемонструвало його відчайдушне бажання будь-що домовитися з Путіним.

Що ж насправді стоїть за рішенням Трампа імпортувати російський дизель? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Оборудка з Путіним: як Трамп хапається за соломинку

Дональд Трамп та його найближче оточення ніколи щиро не симпатизували Україні. Саме Україну чинний американський президент вважав винною в початку процедури імпічменту під час його першої президентської каденції. Після проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада, як каже сам Трамп, йому знову загрожує імпічмент.

На тлі рекордно низьких рейтингів схвалення Трампа — лише 34% за опитуванням Financial Times — республіканці вже точно втратять більшість у Палаті представників. Для цього демократам треба виграти у республіканців лише три місця. Щодо перерозподілу сил у Сенаті ситуація складніша — для отримання більшості демократам треба здобути щонайменше чотири місця. Соцопитування дають доволі різний прогноз щодо можливої переваги демократів у Сенаті — від 2 до 6 місць.

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Проте з огляду на помилки й брудну кампанію Трампа та його команди, яка пішла на відкриту співпрацю з Путіним, знову безпідставно звинувачуючи Україну, на проміжних виборах до Конгресу республіканці можуть втратити обидві палати Конгресу, а президент США постане перед ще одним імпічментом. Особливо після зняття Америкою санкцій з російського дизелю та оголошення Трампом про постачання Росією до США та на світові ринки негайно 300 тис. тонн, ще 500 тис. тонн протягом листопада, а потім одразу додатково 1 млн тонн.

На тлі фактично програної війни проти Ірану, яка призвела до світової енергетичної кризи та послаблення ролі й ваги США на світовій арені, ціни на заправках в Америці злетіли до космічного рівня. А, як відомо, саме вартість пального, яка досягла історичного максимуму, є визначальною для американського виборця. Соцопитування свідчать, що Трамп втрачає популярність навіть серед своїх власних виборців, які незадоволені зростанням вартості життя.

Тож, вочевидь, щоб зняти з себе відповідальність, Трамп та його команда не знайшли нічого кращого, як знову накинутися на Україну. Ще півтора місяця тому вони почали безпідставно звинувачувати Київ, мовляв саме українські удари по російських НПЗ призвели до зростання цін на дизель на американських заправках. Зараз, як бачимо, Трамп пішов на відчайдушний крок — зняв санкції з російського дизелю й заявив про його постачання на американський та світовий ринки, сподіваючись хоч трохи врятувати своє становище напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Чергове енергетичне перемир’я: Трамп знову шантажує Україну

Паралельно з брудною дизельною оборудкою з Путіним Трамп оголосив про енергетичне перемир’я між Україною та Росією. За його словами, «обидві сторони дали на це згоду». Проте пізніше видання Axios, посилаючись на чиновника з Білого дому, повідомило, що під енергетичним перемир’ям Трамп мав на увазі припинення атак кожною стороною на нафтопереробні заводи — пропозиція «завод на завод». Проте цинізм «найвеличнішого» перемир’я імені Трампа в тому, що Україна не має чинних НПЗ.

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У Кремлі вже повідомили, що «не хочуть припинення вогню». А очільник МЗС РФ Лавров, не добираючи слів, сказав, що Зеленський буцімто не заслужив на перепочинок. Такі заяви росіян вочевидь обумовлені різкою риторикою й самого Трампа, який цими днями заявив, що Україна має обрати нового президента, який зможе домовитися про завершення війни. Водночас, як повідомили Financial Times та The New York Times, під час переговорів у вересні США пропонували Росії розблокувати її заморожені активи та продати частину акцій «Лукойла», а цими вихідними американські посадовці телефонували європейцям із погрозами заблокувати продаж зброї Україні через натовський механізм PURL.

У понеділок, 12 жовтня, у НАТО запевнили, що військові постачання Україні через PURL продовжуються. У Британії, Німеччині та ЄС заявили про підтримку Володимира Зеленського. Очільниця оборонного комітету Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн пішла ще далі, чітко сказавши, що Трамп «став на бік вбивці», і Європа більше не може покладатися на США. Двопартійна група сенаторів вимагає від Трампа скасувати дизельну угоду з Путіним. А сенатор-республіканець Том Тілліс попередив, що ця оборудка порушує американське законодавство — закон 2022 року, ухвалений Конгресом, про заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів. Тож без згоди Конгресу Мінфін не міг одноосібно зняти санкції з російського дизелю.

«Я справді вважаю, що є законні підстави стверджувати, що президент не дотримується закону. Якщо президент Трамп хоче покласти край напруженості в постачанні енергоносіїв, слід, по-перше, навести лад в Ірані, і, по-друге, визнати, що саме Путін, а не Зеленський, розпочав цю війну», — підкреслив сенатор Тілліс.

Як повідомив міністр оборони Євгеній Хмара, Україна вивела з ладу 51% нафтопереробних російських потужностей. Тож, за словами Володимира Зеленського, США варто було б укласти дизельну угоду саме з Україною, яка вирішує, які російські НПЗ працюють та які кораблі з російською нафтою можуть курсувати в морі. Також український президент додав, що Сполучені Штати скористалися зустріччю з українськими переговірниками в Маямі минулого тижня для прикриття дизельної угоди з Росією.

«Це схоже на "Аляску-2"», — додав Володимир Зеленський, порівнюючи дизельну оборудку з торішнім самітом Трампа та Путіна на Алясці, де президент США погодився на ультимативні вимоги Росії щодо капітуляції України.

Проте якщо минулого року це були радше непублічні домовленості Трампа та Путіна, зараз президент США пішов на відкриту дизельну оборудку з очільником Кремля, знявши санкції. Що ж насправді за цим стоїть?

По-перше, Трамп перекладає на Україну свою відповідальність за програну війну в Ірані, яка й призвела до світової енергетичної кризи, і, як наслідок, до зростання цін на пальне на американських заправках.

Й що б не писало видання Axios, вочевидь посилаючись на Віткоффа або Кушнера, що Трамп вирішив укласти угоду з Росією після того, як Зеленський проігнорував пів дюжини прохань США припинити удари по російських НПЗ, спікер Палати представників Майк Джонсон в інтерв’ю CBS News назвав справжню причину зростання цін на дизель:

«Всі незадоволені цінами на пальне, але це не пов’язано з політикою… Це пов’язано з Ормузькою протокою (яку заблокував Іран — Ред.). Цю проблему поки не вирішено».

По-друге, за цією ганебною дизельною оборудкою Трампа з Путіним стоїть щось набагато більше. Адже вже всі західні ЗМІ та експерти написали: навіть якщо весь той дизель, про який заявив президент США, піде власне до самих Сполучених Штатів, його вистачить буквально на кілька годин споживання. Тобто, ціни на американських заправках це точно не знизить. Тож деякі аналітики припускають, що Трамп йде на поступки Путіну, щоб врятувати своє принизливе становище у війні з Іраном.

Нещодавно Bloomberg повідомив, що Росія постачала Ірану не просто запчастини, а ракети та дрони. Раніше ТСН.ua вже неодноразово писав, що від початку другої війни США проти Ірану наприкінці лютого Москва передавала Тегерану супутникові розвіддані для ударів по американських військових об’єктах та військах у країнах Перської затоки. Зараз Росія допомагає Ірану відновитися, використовуючи Каспійське море для постачання Тегерану вантажів військового призначення, зокрема боєприпасів, вибухівки, компонентів до безпілотників та ракет.

Ба більше, Китай — головне рятівне коло Росії у війні проти України — є основним покупцем іранської нафти. Ще минулого року США запроваджували санкції проти Китаю за постачання Ірану компонентів ракетного палива. Після візиту Трампа до Пекіна в травні цього року прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу чітко сказав, що КНР надала Ірану певну підтримку та окремі компоненти для виробництва ракет. Ба більше, Пекін має угоду з Тегераном щодо продажу до 400 китайських ЗРК.

Тож навряд чи Києву та європейським столицям слід чекати на покращення відносин з Трампом та його адміністрацією до проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. Чинний президент США буде звинувачувати всіх навкруги, крім самого себе, в програній війні проти Ірану та зростанні цін на пальне на американських заправках. Втім, це вже відбувається. У понеділок, 12 жовтня, Трамп дописав у своїй соцмережі Truth Social, що ЄС заплатив Росії $250 млрд за енергоносії, тому він зробив правильний вибір на користь американського народу, знявши санкції з російського дизелю.

Дата публікації 22:00, 11.10.26 Кількість переглядів 57 ТСН Тиждень з Аллою Мазур 11 жовтня. угода Трампа з Путіним! Зірваний наступ ворога! Чума в РФ

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