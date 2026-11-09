Трамп утік від запитання журналіста / © Associated Press

Реклама

Президента США Дональда Трампа заскочило зненацька запитання журналіста про те, як це відчувається — бути лузером? Питання стосувалося поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу. Трамп вирішив проігнорувати журналіста та буквально втекти від запитання.

Відео публікує Clash Report.

Реклама

Трамп утік від запитання журналіста про поразку на виборах до Конгресу

Інцидент стався у п’ятницю, 6 листопада, біля стін Білого дому саме тоді, коли Трамп спілкувався з пресою перед вильотом до Флориди.

Реклама

Журналіст поцікавився відчуттями американського президента щодо поразки Республіканської партії на виборах до Конгресу.

«Як це — почуватися невдахою, пане президенте?» — кинув репортер.

Проте Трамп вирішив не відповідати на запитання і піти від представників медіа геть.

Емоційна реакція президента США розгорнулася на тлі болісної поразки його соратників: 3 листопада демократи здобули переконливу перемогу, перехопивши контроль одразу над обома палатами Конгресу — Сенатом і Палатою представників.

Реклама

Вони вибороли першість навіть у тих штатах, які десятиліттями вважалися надійними форпостами Республіканської партії.

Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю програмі 60 Minutes ухилився від відповіді на запитання, кому він більше довіряє — Володимиру Зеленському чи Володимиру Путіну, зазначивши лише, що добре ладнає з обома.

Водночас він висловив переконання, що війна в Україні завершиться найближчим часом і винятково завдяки його зусиллям, хоча досягненню домовленостей заважає «величезна ненависть» між сторонами.

Трамп також заявив про нібито неповагу до Росії під час першої зустрічі українського та російського президентів. Водночас він заперечив, що Путін намагається його обманути, наголосивши, що саме він запроваджував найжорсткіші санкції проти Москви.

Реклама

Також американський лідер відкинув звинувачення у тому, що скасовував санкції щодо російського дизельного пального.

Новини партнерів