Як у Радянському Союзі: Кремль готує виїзні візи для росіян і нагляд за кордоном

Держдума РФ / © Associated Press

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У Кремлі вирішили відродити один із найяскравіших атрибутів тоталітарного радянського режиму — виїзні візи. Виїзд до так званих «недружніх» країн росіянам хочуть дозволити лише у складі туристичних груп щонайменше з десяти осіб, із супроводом та заздалегідь затвердженим маршрутом.

Про це повідомляє видання «Можем объяснить» із посиланням на джерела у дипломатичних колах РФ та співрозмовника, наближеного до адміністрації президента Росії.

За інформацією інсайдерів, російське МЗС уже розробляє законопроєкт про запровадження виїзних віз. Приводом для цього традиційно обрали «турботу» про населення: обмеження планують запровадити під соусом «забезпечення безпеки російських громадян за кордоном».

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Найбільш жорсткі обмеження пропонують встановити для поїздок до країн НАТО, які Москва віднесла до категорії «недружніх». Згідно з обговорюваною концепцією, туристи з Росії зможуть відвідувати такі держави лише організованими групами не менше ніж із десяти осіб, у супроводі та виключно за погодженим маршрутом.

Водночас для інших країн планують сформувати окремий перелік, до якого можуть увійти держави, відкриті для індивідуального туризму. Остаточний список, за словами співрозмовників видання, поки що не визначений.

Одне з джерел зазначило, що незалежно від географії поїздок ключовим нововведенням має стати саме державний дозвіл на виїзд.

«Але виїзна віза буде потрібна в будь-якому разі. Такого, як зараз: купив квиток і полетів — не повинно бути. Держава має надати дозвіл», — цитує видання співрозмовника, обізнаного з перебігом обговорення.

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Таким чином, у Росії фактично пропонують повернутися до практик, які існували за часів Радянського Союзу. Тоді для будь-якої поїздки за кордон громадяни мали отримувати так звану виїзну візу через ОВІР, а туристичні подорожі до капіталістичних країн здебільшого здійснювалися організованими групами під пильним наглядом співробітників КДБ.

Наразі російське законодавство вже дозволяє обмежувати право на виїзд за кордон у межах режиму воєнного стану, запровадженого, на окупованих територіях України.

Як зазначає «Можем объяснить», нова ініціатива може поширити систему державного контролю над закордонними поїздками значно ширше, фактично відродивши один із найбільш упізнаваних атрибутів радянської ізоляції.

Нагадаємо, раніше російське Міністерство закордонних справ попередило громадян РФ про «небезпеки», які, за версією Москви, чигають на них у Молдові. У відомстві заявили про нібито «дискримінацію», «приниження» та майже екстремальні умови перебування в аеропорту Кишинева.

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