Як українські безпілотники-перехоплювачі зацікавили країни Сходу

У міру загострення конфлікту на Близькому Сході Україна може виявитися безцінним джерелом перевіреного бойовими діями досвіду, отриманого у результаті власної запеклої боротьби проти Росії.

Про це пише NBC News.

Готелі, аеропорти та житлові будинки були атаковані в містах по всій Перській затоці. Ця картина добре знайома в Україні, небо якої щоночі літає в небі сотень російських безпілотників, багато з яких — типу «Шахед», розробленого в Ірані, нагадали у виданні.

Журналісти зауважують, що українська ППО щоночі відбиває більшість «Шахедів» не за допомогою дорогих ракет ППО, як це зробили багато країн Близького Сходу, а за допомогою набагато дешевших та ефективніших безпілотників-перехоплювачів, технології яких відточувалися та вдосконалювалися за чотири роки інтенсивної війни з використанням безпілотників.

«Війна, що шалено триває, зробила Україну унікальною „екосистемою“, яка дозволяє проводити випробування інноваційних технологій безпілотників у режимі реального часу на полі бою», — заявив Марко Кушнір, речник «Генерал Черешня FPV», одного з провідних виробників безпілотників в Україні.

«Зворотний зв’язок між фронтом і виробником дуже короткий», — сказав Кушнір. «Ми можемо отримати зворотний зв’язок вранці, а ввечері мати рішення, яке вирішуватиме нові завдання на полі бою».

За словами Кушніра, київська компанія, створена у 2023 році групою ветеранів та волонтерів, виробляє близько 100 000 дронів на місяць. Один з її флагманських дронів-перехоплювачів спеціально призначений для зупинки шахедів та активно використовується ЗСУ.

Компанію запросили взяти участь в ініціативі Пентагону «Домінування дронів» вартістю 1 мільярд доларів ще до початку війни в Ірані.

«Це рівень експертизи, за який Україна дорого заплатила», сказав Кушнір, — «життями, територією та дуже довгою війною з більшим, краще забезпеченим ресурсами ворогом».

Він додав, що у світі є дві країни, які з власного досвіду знають, як вести щоденну, виснажливу технологічну війну за допомогою безпілотників. «Це ми та Росія».

Так було не завжди

До повномасштабного російського вторгнення у 2022 році військове керівництво України мало цікавилося технологією безпілотників і ставилося до неї скептично, сказав Ярослав Гончар, співзасновник некомерційної організації «Аеророзвідка», що займається інноваціями в галузі безпілотників.

«В їхніх очах безпілотник — поруч із танком чи артилерією — виглядав як іграшка. Вони не могли збагнути, що це шлях у майбутнє», — сказав Гончар. Але з того часу це мислення змінилося, і з воєнної необхідності виникла цілком нова галузь.

Кушнір заявив, що до його компанії зверталися приватні організації та уряди на Близькому Сході за допомогою. Ця допомога включатиме не лише продаж дронів, але й необхідну їм допоміжну інфраструктуру, таку як акумулятори та протоколи технічного обслуговування, і, найголовніше, досвід їх використання.

«Ми можемо швидко навчити їхніх військових використовувати цей продукт у їхніх умовах», — сказав він.

Але Гончар вважає, що зараз важко сказати, чи можна просто так перенести український досвід використання безпілотників на Близький Схід. За його словами, це розумний дипломатичний хід — пропонувати цей досвід, але «у нас є свій власний контекст, і просто його копіювати не спрацює».

