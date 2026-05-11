Як український дрон Magura міг опинитися у водах Греції: влада проводить розслідування

Український морський дрон Magura V7 / © Associated Press

Влада Греції розслідує появу бойового дрона з вибухівкою біля популярного курортного острова Лефкада. Експерти припускають, що апарат може мати українське походження, а його ціллю були російські танкери.

Про це повідомляє The Guardian.

Влада Греції активізувала розслідування щодо появи дрона з вибухівкою у водах біля західного узбережжя країни. До розслідування долучили спеціалізовані військові підрозділи, а його масштаби розширили після того, як вихідними сапери здійснили контрольований підрив безпілотника в морі.

Заява грецької влади про дрон у морі

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас повідомив, що дрон, імовірно українського походження, майже напевно прибув «з іноземної держави», однак утримався від прямої вказівки на конкретну країну.

«Ми знаємо, що це таке, і більш-менш знаємо, що він містить», — сказав міністр, намагаючись водночас заспокоїти громадськість щодо спроможності Греції протистояти подібним сучасним загрозам.

«Нам нема чому заздрити, ми створюємо умови, щоб наша країна могла оснастити свій військово-морський флот найсучаснішими дронами та системами протидії дронам, які існують сьогодні», — сказав Дендіас.

За попередньою версією, апарат упав поблизу острова Лефкада в Іонічному морі після того, як оператори втратили над ним керування і дрон збився з маршруту. Минулого четверга його виявив рибалка в одній із печер.

Ситуація викликала ще більше занепокоєння після повідомлень 9 травня про те, що дрон-камікадзе великої дальності був споряджений приблизно 100 кг вибухівки. Водночас у Міністерстві оборони Греції не стали офіційно підтверджувати наявність боєприпасів.

Опозиція Греції критикує владу через дрон

Інцидент поставив питання про рівень морської безпеки в країні-члені Євросоюзу, яка має найдовшу берегову лінію в Європі. Опозиційні сили швидко розкритикували правоцентристську владу Афін, звинувативши уряд у недостатній підготовці до загроз, пов’язаних із таким видом озброєння.

«Пан Дендіас сказав нам, що він „знає“ [усе про дрон], але грецькому народу не дозволяють дізнатися нічого про його походження, призначення та те, як він безперешкодно пересувався поблизу Лефкади», ­– заявив представник із питань оборони головної опозиційної партії PASOK Міхаліс Катрініс.

На його думку, цей випадок демонструє ризик того, що Греція може опинитися втягнутою у зону воєнного конфлікту.

Невелика націоналістична проросійська партія «Грецьке рішення» назвала знахідку доказом «свідомої військової провокації».

Знайденим у Греції дроном може бути Magura V3

Дослідження морського безпілотника проводять на військово-морській базі на материковій частині Греції, куди доправили апарат. За інформацією місцевих медіа, експерти аналізують серійний номер пристрою та його вбудовану систему супутникової навігації, щоб встановити походження дрона.

Оскільки дедалі більше фахівців вказують на схожість апарата з українським морським дроном Magura V3, поширюється версія, що його потенційною ціллю могли бути російські нафтові й газові судна у Середземному морі.

Київ уже визнавав атаки на танкери, які Росія використовує для обходу санкцій у межах свого так званого «тіньового флоту». Цього місяця українські безпілотники потопили два судна в Чорному морі, що стало суттєвим посиленням кампанії проти російського енергетичного сектору.

Дрони V3, оснащені системами супутникового зв’язку, здатні перевозити до 300 кг вибухівки. Їхню ефективність підвищують висока автономність і швидкість: такі безпілотники можуть діяти до 60 год. поспіль і розвивати швидкість приблизно до 80 км/год.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що біля берегів грецького острова Лефкада рибалки виявили український морський дрон Magura V3 з увімкненим двигуном. Безпілотник був обладнаний системами зв’язку та детонаторами, проте не мав вибухівки. Пристрій відбуксирували до порту та передали береговій охороні.

