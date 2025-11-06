Посвідчення водія / Ілюстративне зображення / © УНІАН

Українці, які виїхали до Чехії та планують жити там понад рік, отримують статус ПМЖ або дозвіл на довгострокове перебування. Згідно з місцевим законодавством, в таких випадках необхідно обов’язково обміняти українське посвідчення водія на чеський документ. Цей процес має чіткі терміни та вимоги, про які варто знати заздалегідь.

Про це пише Czechia-online.

Кому та коли треба міняти водійські права

Обмін українських прав на чеські є обов’язковим для осіб, які не є громадянами ЄС і мають дозвіл на ПМЖ або довгострокове перебування (понад один рік).

Найважливіший момент — це термін подачі заяви. Зробити це необхідно протягом трьох місяців від дати набуття чинності вашого дозволу на проживання. Якщо пропустити цей строк, керування автомобілем з українськими правами буде вважатися порушенням закону. Для обміну приймаються лише ті посвідчення, які були видані згідно з міжнародними Конвенціями про дорожній рух (Женевської 1949 року або Віденської 1968 року). У випадку невідповідності формату можуть вимагати складання іспиту в чеській автошколі.

Україна є учасницею Віденської конвенції, тому більшість сучасних посвідчень водія у форматі пластикової картки відповідають вимогам Чехії. Головна ознака — наявність дублювання даних латиницею. Проблеми можуть виникнути зі старими зразками (наприклад, у формі книжечки без латиниці), які можуть не прийняти, тому краще обміняти старі права на нові в Україні заздалегідь.

Подати заяву на обмін можна у відділі реєстру водіїв муніципалітету з розширеною компетенцією. У Празі, наприклад, цей відділ розташований у магістраті.

Необхідні документи, строки та ціна обміну

Для подання заяви вам знадобиться стандартний пакет документів. Важливо пам’ятати, що фотографію брати з собою не потрібно — її зроблять на місці або візьмуть цифрове зображення з державних реєстрів.

Базовий пакет документів:

Паспорт або інший чинний документ, що посвідчує особу.

Чинне українське посвідчення водія (бажано, щоб дані були написані латиницею).

Документ, що підтверджує підставу проживання (ПМЖ або довгострокове перебування понад 1 рік).

У деяких випадках можуть вимагати медичну довідку та/або офіційний переклад прав, якщо в них немає даних латиницею. Це варто уточнити в місцевому реєстрі водіїв.

Терміни та вартість послуги:

Стандартне виготовлення: термін до 20 днів. Адміністративний збір складає близько 160 Kč (чеських крон). При поданні онлайн через Transportní portál діє знижка 20%.

Термінове виготовлення: термін близько 5 робочих днів. Збір становить близько 560 Kč.

Нагадаємо, отримання водійського посвідчення може бути як формальною процедурою, так і справжнім випробуванням залежно від країни. Поки українці скаржаться на довгі черги в сервісних центрах, в інших країнах більшість кандидатів просто не можуть скласти іспити.