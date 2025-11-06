ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
2 хв

Як українцям отримати чеське посвідчення водія — куди звертатись та скільки це коштує

Українським біженцям, які отримали прихисток у Чехії, обов’язково потрібно обміняти українські водійські права на чеський документ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Посвідчення водія

Посвідчення водія / Ілюстративне зображення / © УНІАН

Українці, які виїхали до Чехії та планують жити там понад рік, отримують статус ПМЖ або дозвіл на довгострокове перебування. Згідно з місцевим законодавством, в таких випадках необхідно обов’язково обміняти українське посвідчення водія на чеський документ. Цей процес має чіткі терміни та вимоги, про які варто знати заздалегідь.

Про це пише Czechia-online.

Кому та коли треба міняти водійські права

Обмін українських прав на чеські є обов’язковим для осіб, які не є громадянами ЄС і мають дозвіл на ПМЖ або довгострокове перебування (понад один рік).

Найважливіший момент — це термін подачі заяви. Зробити це необхідно протягом трьох місяців від дати набуття чинності вашого дозволу на проживання. Якщо пропустити цей строк, керування автомобілем з українськими правами буде вважатися порушенням закону. Для обміну приймаються лише ті посвідчення, які були видані згідно з міжнародними Конвенціями про дорожній рух (Женевської 1949 року або Віденської 1968 року). У випадку невідповідності формату можуть вимагати складання іспиту в чеській автошколі.

Україна є учасницею Віденської конвенції, тому більшість сучасних посвідчень водія у форматі пластикової картки відповідають вимогам Чехії. Головна ознака — наявність дублювання даних латиницею. Проблеми можуть виникнути зі старими зразками (наприклад, у формі книжечки без латиниці), які можуть не прийняти, тому краще обміняти старі права на нові в Україні заздалегідь.

Подати заяву на обмін можна у відділі реєстру водіїв муніципалітету з розширеною компетенцією. У Празі, наприклад, цей відділ розташований у магістраті.

Необхідні документи, строки та ціна обміну

Для подання заяви вам знадобиться стандартний пакет документів. Важливо пам’ятати, що фотографію брати з собою не потрібно — її зроблять на місці або візьмуть цифрове зображення з державних реєстрів.

Базовий пакет документів:

  • Паспорт або інший чинний документ, що посвідчує особу.

  • Чинне українське посвідчення водія (бажано, щоб дані були написані латиницею).

  • Документ, що підтверджує підставу проживання (ПМЖ або довгострокове перебування понад 1 рік).

  • У деяких випадках можуть вимагати медичну довідку та/або офіційний переклад прав, якщо в них немає даних латиницею. Це варто уточнити в місцевому реєстрі водіїв.

Терміни та вартість послуги:

  • Стандартне виготовлення: термін до 20 днів. Адміністративний збір складає близько 160 Kč (чеських крон). При поданні онлайн через Transportní portál діє знижка 20%.

  • Термінове виготовлення: термін близько 5 робочих днів. Збір становить близько 560 Kč.

Нагадаємо, отримання водійського посвідчення може бути як формальною процедурою, так і справжнім випробуванням залежно від країни. Поки українці скаржаться на довгі черги в сервісних центрах, в інших країнах більшість кандидатів просто не можуть скласти іспити.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie