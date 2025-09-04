Війна вплинула на кожну країну та створила довгострокові тренди для світової економіки / © pixabay.com

Війна Росії проти України змінила світову економіку та створила нові альянси. Країни «Великої сімки» майже повністю припинили торгівлю з РФ через санкції, а Китай та Індія суттєво зміцнили економічні відносини з Москвою.

Про це пише Sky News.

«Китайський експорт транспортного обладнання до Росії виріс майже в п’ять разів. А Індія, що раніше майже не імпортувала російську нафту, тепер залежить від Росії в більшій частині імпорту сирої нафти. Саме через це США запровадили для Індії додаткові тарифи на імпорт, подвоївши їх до 50% — одні з найвищих у світі», — зазначають журналісти.

Раніше азійські країни купували американські облігації, щоб мати долари для купівлі нафти, яка зазвичай продається за долари. Після вторгнення до України Росія почала продавати свою нафту без доларів.

«Ще один неочікуваний ефект — зближення Китаю та Індії, які раніше були запеклими суперниками. Через високі тарифи США Індія бачить сенс у зміцненні відносин із Китаєм», — продовжили журналісти.

Видання називає це сейсмічним моментом у геополітиці, про який мало хто міг здогадатися до 24 лютого 2022 року.

Крім того, російсько-українська війна завдала серйозного удару по глобальній економіці, де Росія та Україна довгий час були ключовими гравцями на ринках енергоносіїв, зернових та добрив.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп від 2 квітня розпочав торгову війну проти всього світу. Він оголосив мита проти більшості країн, найбільше дісталося Китаю — 34% (із 20% існуючого на той момент сукупно стало 54%).

Офіційний Пекін застосував симетричну відповідь та запровадив 34% мита на американські товари, що обурило Трампа і 8 квітня він підняв своє мито до 104%. Це викликало новий виток протистояння, в результаті Китай підняв мито до 125% мита, а тариф США для КНР досяг 145% (з урахуванням попереднього 20%мита, яке Білий дім пов’язав з обігом наркотику фентанілу).

Початкові високі тарифи, які мали запрацювати для більшості країн від 9 квітня, за період трохи більше тижня призвели до шокового обвалу фондових ринків США, Європи та Азії. Індекс Доу-Джонса, який включає акції найбільших 30 компаній США, від 2 до 8 квітня втратив 11% і впав до рівня січня 2024 року — 37 645 пунктів. Індекс почав відновлюватися лише 9 квітня, після новин про послаблення мит.

Схожу динаміку повторив другий індикатор американського фондового ринку — індекс S&P500, який представляє кошик акцій 500 американських компаній з найбільшою капіталізацією. Щоб уявити масштаб падіння, видання CNBC повідомило, що лише за перший день торгової війни, сім компаній з найбільшою капіталізацією на нью-йоркській біржі Nasdaq втратили більше 1 трильйона доларів. Коментуючи турбулентність на фондових біржах, Трамп сказав, що ринок «був хворим», а його реакція — тимчасовою.