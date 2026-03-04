У команді Трампа побоюються наслідків війни з Іраном / © Associated Press

Реклама

Радники Трампа намагаються мінімізувати політичні ризики війни з Іраном на тлі суперечливих заяв президента. У його команді зростає занепокоєння через те, що ескалація на Близькому Сході може затягнутися без чітко визначеної стратегії завершення.

Про це повідомляє CNN.

Попри те, що Трамп заявляє про готовність вести бойові дії «стільки, скільки потрібно», його радники побоюються, що затяжний конфлікт може обернутися серйозними проблемами напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Реклама

За даними джерел у Білому домі, війна вже коштувала життя шістьом американцям, а кількість жертв може зрости. На цьому тлі фондові ринки демонструють нестабільність, зростають ціни на пальне, що підриває економічні аргументи адміністрації.

Непопулярна війна і розкол серед республіканців

Згідно з ранніми соціологічними опитуваннями, більшість виборців скептично ставляться до нового військового втручання на Близькому Сході. Усередині руху MAGA також з’явився розкол — частина прихильників нагадує про обіцянку Трампа відмовитися від політики «зміни режимів» та зосередитися на внутрішніх проблемах США.

У Білому домі публічно наголошують, що рішення про військові дії продиктоване виключно питаннями національної безпеки. Водночас за лаштунками чиновники визнають, що чіткої стратегії виходу з конфлікту поки немає, а меседжі адміністрації часто змінюються, що створює інформаційний хаос.

Союзники Трампа закликають його якнайшвидше окреслити конкретну мету операції та терміни її завершення, щоб уникнути затяжної війни, яка може ще більше знизити підтримку виборців.

Реклама

Аналітики зазначають, що ключовим фактором для американців залишатиметься економіка. Якщо впродовж найближчих місяців зростатимуть ціни на пальне та продукти, а конфлікт не матиме зрозумілого результату, війна з Іраном може стати серйозним політичним тягарем для адміністрації напередодні виборів.