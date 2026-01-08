- Дата публікації
-
Як врятувати Гренландію: у Мережі запропонували влаштувати "політичне" весілля
Соціальні мережі вибухнули після пропозиції одружити Баррона Трампа з датською принцесою Ізабеллою, щоб “вирішити” суперечку щодо Гренландії
Соціальні мережі перетворили серйозну міжнародну тему на справжнє розважальне шоу. Тепер інтернет обговорює нестандартну ідею: а що якби син Дональда Трампа –Баррон Трамп одружився з датською принцесою Ізабеллою, а Гренландія стала головним посагом?
Пост у соціальних мережах швидко став вірусним.
Зображення Баррона і Ізабелли поруч, підпис: “Просте дипломатичне рішення – весілля та передача Гренландії Америці” набрав понад 3 мільйони переглядів, 100 тисяч лайків і тисячі репостів.
Хто така принцеса Ізабелла?
Принцеса Ізабелла – 18-річна дочка короля Фредеріка X та королеви Марії, друга в черзі на данський престол. Вона активно виконує королівські обов’язки, дає промови і бере участь у публічних заходах.
Заяви зі США щодо Гренландії
Після повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому “потрібна Гренландія” для оборони США. Мовляв, острів оточений російськими та китайськими кораблями, а тому Гренландія має ключове значення для безпеки Штатів.
Заступник очільника адміністрації президента Стівен Міллер не виключає можливість силового сценарію захоплення Гренландії, бо, з його слів, ця територія повинна належати Сполученим Штатам.
Водночас державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що адміністрація президента Дональда Трампа зберігає намір придбати Гренландію.