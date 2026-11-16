Як Європа має вести переговори з Росією: Австрія представила план із чотирьох пунктів

Австрія підготувала план для переговорів з РФ / © Фото з відкритих джерел

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Офіційний Відень запропонував ініціативу стосовно того, якими повноваженнями мають володіти представники Європи на переговорах із Росією. Документ містить чотири блоки завдань.

Про це заявила очільниця МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер, пише «Європейська правда».

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Австрія має пропозицію щодо переговорів Європи з РФ

Очільниця МЗС схвально відгукнулася про домовленість Європейської ради, яка затвердила учасників від Європи для перемовного процесу щодо припинення бойових дій.

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На її переконання, далі цю тему слід повернути до порядку денного очільників МЗС Європи, щоб окреслити делегатам предметний перелік завдань.

«З цією метою ми, Австрія, заздалегідь подали документ, у якому викладено цілком конкретну пропозицію щодо змістовного мандата — тобто не питання „хто“, а питання конкретного „що“ (має обговорювати європейська команда — ред.)», — заявила Майнль-Райзінгер.

Австрійська концепція спирається на чотири базові «стовпи».

«Це політичний напрямок; це напрямок, що стосується питань безпеки, в тому числі моніторингу, дотримання перемир’я; це гуманітарний напрям, щоб об’єднати зусилля для підтримки України, особливо взимку, а також, наприклад, повернути викрадених дітей; і, зрештою, це економічний напрям — питання того, як ми можемо використовувати санкції чи інші економічні заходи як важелі для переговорів», — додала міністерка закордонних справ Австрії.

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Вона закликала не зволікати з розглядом цих пропозицій, а негайно обмінятися думками, аби остаточно погодити змістовний мандат.

Мирні переговори: останні новини

Нагадаємо, Європейський Союз та п’ять європейських держав — Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Польща — вирішили делегувати своїх радників із національної безпеки для участі в технічних переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

Таке рішення ухвалили після зустрічей у Дубліні, хоча питання представництва Європи на найвищому політичному рівні досі залишається відкритим.

Очікується, що наступний раунд перемовин відбудеться напередодні саміту G20 у США — 14–15 грудня, якому передуватимуть зустріч «Коаліції охочих» та саміт АТЕС у Китаї, де Дональд Трамп може зустрітися з Путіним і Сі Цзіньпіном.

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