Як Європа може врятувати Гренландію від Трампа: Politico назвав варіанти дій

Гренландія / © Associated Press

Президент Америки Дональд Трамп хоче, щоб США володіли Гренландією. Проблема в тому, що Гренландія вже належить Данії, і більшість гренландців не хочуть ставати частиною США. Особливо тривожить європейців те, що ця стратегія дуже нагадує імперські підходи Володимира Путіна.

Про це пише Politico.

За даними видання, політики більше не ігнорують посилену риторику американського лідера й відчайдушно шукають план, щоб зупинити його.

«Ми маємо бути готові до прямої конфронтації з Трампом. У нього агресивний настрій, і ми маємо бути готові», — заявив дипломат ЄС, ознайомлений з поточними дискусіями.

Як ЄС може зупинити Трампа. Видання називає чотири варіанти

Варіант 1: знайти компроміс

Переговори, в результаті яких Трамп вийде з чимось, що він зможе продати як перемогу, а Данія і Гренландія зможуть зберегти обличчя, — це, мабуть, найшвидший шлях виходу з цієї ситуації.

Колишній високопоставлений чиновник НАТО запропонував, щоб Альянс виступив посередником між Гренландією, Данією та США, як це було під час суперечок між членами НАТО Туреччиною та Грецією. Союзники по НАТО також обмірковують нові пропозиції Трампу, які могли б посилити безпеку арктичного острова, попри поширену думку, що будь-яка пряма загроза з боку російських і китайських кораблів для цієї території є перебільшеною.

Варіант 2: надати Гренландії величезну суму грошей

ЄС і Данія намагаються переконати жителів Гренландії, що можуть запропонувати їм кращі умови.

Згідно з проєктом пропозиції Єврокомісії, опублікованим у вересні, Брюссель планує більш ніж подвоїти витрати на Гренландію від 2028 року в межах довгострокових бюджетних планів, розроблених після того, як Трамп почав заявляти про претензії на територію, що належить Данії.

Приваблива пропозиція від Данії та ЄС може виявитися достатньою, щоб утримати гренландців від потрапляння під вплив Америки.

Варіант 3: економічні заходи у відповідь

У ЄС є один потужний політичний інструмент, який можна було б використовувати для стримування президента США: інструмент проти примусу, «торговельна базука», створена після першого терміну Трампа в Білому домі, яка дозволяє Євросоюзу вживати заходів у відповідь на торговельну дискримінацію.

Варіант 4: введення військ

Якщо США все-таки вирішать захопити Гренландію військовою силою, європейці мало що зможуть зробити, щоб цьому запобігти.

З юридичного погляду, Данія може бути змушена відповісти військовими заходами: згідно з постійним указом 1952 року, війська країни повинні «негайно вступити в бій, не чекаючи й не вимагаючи наказів» у разі нападу на територію Данії. Хоча ці сили навряд чи зможуть протистояти вторгненню США, вони будуть діяти як стримувальний фактор.

Нагадаємо, Дональд Трамп та його команда обговорюють кілька сценаріїв щодо придбання Гренландії, не виключаючи можливість залучення американських збройних сил.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт. З її слів, Трамп чітко підкреслив, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки США і має критичне значення для стримування супротивників в Арктичному регіоні. США називають острів стратегічно важливим і ключовим для національної безпеки.

Тим часом сенатор Рубен Гальєго оголосив про намір внести резолюцію, яка забороняє США будь-яке вторгнення до Гренландії. Політик закликає не дозволяти Трампу діяти імпульсивно і втручатися у справи інших країн.