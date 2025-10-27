Реклама

Проте Євросоюз не квапиться. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що для двох дочірніх фірм «Роснафти» у ФРН Сполучені Штати зроблять виняток. Втім, американські обмеження не мають зачепити ці компанії, адже по-перше, їх немає в санкційному списку США, а по-друге, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну уряд ФРН позбавив «Роснафти» контролю над цими фірмами, перевівши їх під зовнішнє довірче управління Федерального агентства з мереж.

Новина про спробу Німеччини вивести з-під дії американських санкцій дві дочірні компанії «Роснафти», хоча насправді вони й не підпадали під дію нових обмежень і вже давно управляються федеральним урядом, набула неабиякого розголосу, в тому числі й в українських ЗМІ. Як і публікація німецького таблоїду Bild із посиланням на Німецький економічний інститут (IW), що у 2024 році Євросоюз став третім найбільшим торговельним партнером Росії. Хоча насправді IW написав про це в червні цього року, а відповідні цифри й дані були доступні ще раніше.

Британія повністю заблокувала «Лукойл» і «Роснафту» ще два тижні тому. А в 19-му пакеті санкцій, який ЄС ухвалив 23 жовтня, російська енергетика й друзі Москви теж потрапили під удар. Зокрема «Роснафта», «Газпром нафта», китайські компанії і ще 117 суден «тіньового» флоту РФ. І серед найважливіших заходів 19-го пакету — ембарго на імпорт Євросоюзом російського скрапленого газу, але лише від 1 січня 2027 року. Разом із цим в ЄС та США не кажуть, коли запровадять повну заборону на закупівлю російської нафти, добрив, урану та нікелю.

Тож хто й наскільки фінансує російську машину війни проти України? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Російські нафта та газ: чому ЄС не квапиться

Ще влітку цього року європейські ЗМІ повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Євросоюз імпортував російського скрапленого газу майже на 33 млрд євро. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), у 2024 році ЄС закупив викопного палива з РФ (сюди входять всі російські викопні енергоносії) на 21,9 млрд євро, що на 3,2 млрд євро більше, ніж ЄС надав допомоги Україні того ж року.

«За третій рік вторгнення на експорті (в різні країни світу — Ред.) викопного палива Росія заробила 242 млрд євро, що лише на 3% менше, ніж роком раніше: 104 млрд євро на продажі сирої нафти; 75 млрд євро — на нафтопродуктах; 40 млрд євро — на газі; та 23 млрд євро — на вугіллі», — йдеться у звіті CREA.

ТСН.ua вже неодноразово зазначав, що найбільшими покупцями російської нафти й нафтопродуктів є Китай, Індія та Туреччина. Разом торік вони імпортували енергоресурсів РФ на $174,46 млрд. Для порівняння, до механізму PURL — програми закупівель американської зброї для України коштом європейських країн, яку координує НАТО — за три місяці його існування надійшло лише $2 млрд.

При цьому країни G7+, за даними CREA, імпортували нафтопродуктів з шести нафтопереробних заводів Індії та Туреччини на 18 млрд євро, з яких близько 9 млрд євро припадає саме на нафтопродукти перероблені з російської сирої нафти. Найбільшими покупцями таких «російських» нафтопродуктів серед країн G7+ були Нідерланди, Франція, Румунія, Іспанія, Італія, Австралія та навіть США.

До того ж, не варто забувати про імпорт Євросоюзом російського скрапленого газу. У 2024 році країни ЄС — Франція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди та інші — закупили російського LNG майже на 7 млрд євро. Найбільшим імпортером є Франція, яка минулого року імпортувала скрапленого газу з РФ на близько 2,7 млрд євро.

За даними Євростату, вже в першій половині 2025 року ЄС закупив російського скрапленого газу на майже 4,5 млрд євро. Тому можна припустити, що за підсумками цього року імпорт Євросоюзом LNG із РФ може навіть перевищити минулорічних 7 млрд євро. А враховуючи, що повне ембарго на закупівлі почне діяти лише від 1 січня 2027 року (для довгострокових контрактів, і приблизно від квітня 2026 року — для короткострокових), країни ЄС принесуть російському бюджету війни ще більше прибутку.

«Європа ухвалила історичне рішення. Ми припинимо весь імпорт російського ЗПГ до кінця 2026 року та розправимося з тіньовим нафтовим флотом (насправді санкції проти „тіньового“ танкерного флоту РФ теж є не надто дієвими — Ред.). Це безпрецедентний крок, який ЄС робить в єдності та повній солідарності з Україною. Він завдасть серйозного удару по військовій машині Путіна та підтримає мирні зусилля Києва», — заявив єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен.

Тиск на Китай та Індію: але справа не лише в енергоресурсах РФ

Від грудня 2022 року та лютого 2023 року Євросоюз запровадив повне ембарго на закупівлю російської нафти та нафтопродуктів відповідно, передбачивши винятки для Угорщини, Словаччини та Чехії. У червні цього року Чехія зупинила імпорт російської нафти нафтопроводом «Дружба», на який припадало близько половини поставок до країни, інвестувавши в розширення потужностей італійського нафтопроводу TAL. А от Угорщина та Словаччина не зробили нічого, щоб диверсифікувати поставки.

Більше того, наступного тижня премʼєр Угорщини Віктор Орбан зібрався до США, щоб особисто обговорити з Дональдом Трампом нові американські санкції проти «Лукойлу» та «Роснафти». Ще раніше Орбан заявляв, що уряд та угорська нафтогазова компанія MOL, яка має контракт із «Лукойлом» на поставки російської нафти нафтопроводом «Дружба», і яка володіє словацьким НПЗ Slovnaft (отримує російську нафту тим же маршрутом), «працюють над тим, як обійти ці санкції».

Проте посол США при НАТО Метью Вітакер вже заявив, що Вашингтон очікує від Будапешта повної відмови від російської нафти та газу. До того ж, за його словами, в США хочуть бачити план Угорщини, Словаччини (разом ці дві країни від початку повномасштабного вторгнення Росії до України імпортували російської нафти на понад 12 млрд євро — Ред.) та Туреччини щодо позбавлення залежності від російських енергоресурсів. До того ж, зараз усі погляди прикуто до Індії та Китаю: чи скоротять вони закупівлі російської нафти за контрактами з «Лукойлом» і «Роснафтою» до 21 листопада (кінцевий термін, передбачений новими санкціями США)?

«Я вважаю, що РФ відчує удар одразу. Можу сказати, що Індія вже повністю припинила закупівлі російської нафти, а багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися», — заявив у неділю, 26 жовтня, в ефірі CBS News міністр фінансів США Скотт Бессент, назвавши посланника Путіна Кирила Дмітрієва, який був цими днями у Сполучених Штатах, «пропагандистом, якому більше нічого сказати, крім брехні».

Але справа не лише в російських енергоресурсах, які Захід досі продовжує купувати, причому в об’ємах, які перевищують надану Україні допомогу. Наприклад у 2024 році Євросоюз імпортував російських добрив на 2,2 млрд євро (що на 33% більше, ніж у 2023 році), США — на $1,3 млрд. До того ж, минулого року ЄС купив російського нікелю на 1,2 млрд євро, враховуючи те, що у 2024 році США та Британія запровадили повне ембарго на його імпорт. На додачу, США досі купують у Росії уран та плутоній, а Євросоюз — залізо та сталь.