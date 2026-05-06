Як завершиться правління Путіна: переворот, відставка чи криза до 2036 року

Як завершиться правління Путіна / © Associated Press

Реклама

Як закінчиться правління Путіна і чи чекає на нього палацовий переворот? Російський диктатор Путін, якому на момент закінчення терміну президентських повноважень виповниться 83 роки, має ще десять років, аби припинити змови всередині країни й за кордоном.

Про це пише The Times.

Як закінчиться правління Путіна: які є варіанти

Є надія, що за 10 років у Росії може змінитися президент. Відповідно до російської конституції, термін повноважень Путіна спливає у 2036 році. Для багатьох неясно, чи буде 83-річний Путін задоволений потребою передати владу комусь іншому.

Реклама

Також потрібно враховувати війну в Україні, яка загострює у Росії економічні та соціальні проблеми. Тож існує варіант, що Путіну навіть не буде що передавати.

Коли Путін розпочинав повномасштабну війну в Україні, то думав, що увійде в історію та зможе зробити все за кілька днів. Але сьогодні прилітає по Туапсе, Челябінську, Єкатеринбургу… Невдале вторгнення послабило рейтинги Путіна як ніколи за 26 років правління.

Замість переможних парадів у Києві Путін стурбований можливою змовою членів російської політичної еліти. Путін боїться, що найближче оточення хоче вбити його. Аби цього не допустити, він уже заборонив чиновникам користуватися телефонами з інтернетом поблизу президента. Також Путін перестав відвідувати свої розкішні заміські будинки.

А після вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у Росії почали масово відключати інтернет.

Реклама

Європейці роблять ставку на колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу — у звітах йдеться, що він «пов’язаний з ризиком державного перевороту, оскільки зберігає значний вплив у вищому військовому командуванні». Проте російська опозиція і найближче оточення Шойгу так не вважають.

Попри все, рейтинг Путіна обвалився з 77% у грудні 2025 до 65% у квітні 2026. Це найнижчий рівень підтримки російського президента з початку повномасштабної війни в Україні.

Російський опозиціонер Ілля Яшин заявив, що сумнівається, що Путін зможе протриматися при владі ще 10 років.

«На п’ятому році війни та на тлі зростальних економічних проблем у Кремля майже не залишилося пряників, якими можна було б заспокоїти народ. Але одними батогами далеко не заїдеш», — додав Яшин.

Реклама

Путін мав велику амбіцію — «обігнати» Йосипа Сталіна як лідера Росії з найдовшим перебуванням на посаді з часів Івана Грозного. Для цього після двох термінів президентства він перейшов на посаду прем’єр-міністра, потім знову на посаду президента. У 2020 році Кремль «перевстановив» обмеження термінів повноважень Путіна, що дозволило йому правити ще 16 років.

Від Путіна почали відвертатися навіть ті, хто підтримував десятиліттями. Серед них Ілля Ремесло, Вікторія Боня та інші. Опозиція починає сподіватися на палацовий переворот.

Серед тих, кому Путін може передати владу, розглядають такі варіанти:

Олексій Дюмін, колишній охоронець, який є ключовим помічником Путіна.

Сергій Собянін, мер Москви.

Дмитро Патрушев, віцепрем’єр-міністр РФ.

Жоден російський лідер не дожив до 77 років. Середня тривалість життя росіянина становить 68 років. Нині Путіну 73 роки. Наразі немає вагомих доказів того, що він чимось смертельно хворий.

Реклама

Видається, Путін таки хоче жити «вічно», адже в розмові з лідером Китаю розповідав, що «біотехнології постійно розвиваються, а людські органи можна безперервно пересаджувати».

Переворот у Росії: останні новини

Нагадаємо, російського диктатора Путіна таємно ненавидить його найближче оточення, і його повалять внаслідок державного перевороту протягом року. Як пише The Daily Mail, посилаючись на заяви експропагандиста Іллі Ремесла, представники російської влади невдоволені втратою привілеїв через політику Кремля.

Ремесло прогнозує «тихий» палацовий переворот за зразком 1953 року, який призведе до краху системи до 2026–2027 років. Серед імовірних наступників називають прем’єра Михайла Мішустіна, міністра Максима Решетнікова або помічника президента Олексія Дюміна.

Паралельно з цим про зростання внутрішньої напруги свідчить публічна критика з боку лояльних раніше лідерів думок, зокрема блогерки Вікторії Боні. Вона попередила диктатора про критичний стан малого бізнесу, економічне виснаження та заляканість населення, що може призвести до соціального «вибуху».

Реклама

На думку експертів, Путін перебуває в інформаційній ізоляції, оскільки оточення боїться повідомляти йому про реальні масштаби проблем у країні.

Аналітик Марк Галеотті у колонці для The Spectator стверджує, що повідомлення про загрозу державного перевороту в Росії є радше частиною інформаційно-психологічної операції, ніж реальною оцінкою ситуації.

Російська силова система сконструйована так, щоб різні спецслужби постійно контролювали одна одну, що фактично мінімізує ризики заколоту. Поширення чуток про змови має на меті посіяти параною серед російської еліти та змусити диктатора підозрювати своє найближче оточення.

”

Реклама

Новини партнерів