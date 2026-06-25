"Як же так": канадець не повірив своїм очам, побачивши будинок українців (відео)

Блогер Маркіян / © скриншот з відео

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Канадець здивувався, коли побачив новий дім українців, які нещодавно переїхали до Канади. Його також вразила їхня гостинність. Чоловік зізнався, що хоч і працює бригадиром і живе тут усе життя, сам не може купити такий будинок.

Про це розповів львівський блогер Маркіян на своєму YouTube-каналі.

Як облаштували житло та скільки коштує

Маркіян разом із колегами-канадцями завітав у гості до новоселів. За його словами, родина придбала помешкання за 730 тисяч канадських доларів.

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«Там просто новісінький будинок. Стелі високі. Люстри… Немає навіть до чого причепитися. Заплатив він за будинок 730 тисяч канадських доларів. Звісно, там немає місця між хатами, великого подвір’я, але все одно є чим пишатися», — зазначив блогер.

Щоб внести перший платіж за нерухомість, українець продав майно у Європі. Крім того, родина дуже багато працює для забезпечення свого побуту.

«Він працює, його дружина працює на двох роботах, як може підробляє, дає собі раду», — додав Маркіян.

Реакція іноземних гостей

Побут та успіхи українців сильно вразили його колег-канадців. Один із них висловив своє здивування порівнянням власного заробітку та можливостей емігрантів.

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«Канадець каже: „Як же так? Я в Канаді працюю все життя, бригадир. Але не можу собі дозволити такий будинок“», — переказав слова колеги автор відео.

Окрім будинку, іноземні гості залишилися у захваті від української культури, традицій, атмосфери та частувань.

«Є чим пишатися за наших людей. Наші люди молодці! Так тримати. Бажає вам мирного неба над нашою любою Україною», — резюмував блогер.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка в Німеччині розповіла, що у цій країні діють суворі та незвичні для українців правила користування дачними ділянками. Зокрема, у німецьких садових товариствах офіційно заборонено постійно проживати та тривалий час ночувати.

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Водночас для громадян України, які переїхали до Польщі, чималим відкриттям стає місцевий продовольчий ринок із його нестандартними версіями оселедця в сметані чи гірчиці та готовими напівфабрикатами для борщу, які нагадують більше червону воду.

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