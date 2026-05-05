Як зняти квартиру в Німеччині і не "влетіти" на гроші: українська біженка розповіла, чого робити не можна

Українці, які знайшли прихисток у Німеччині, регулярно стикаються з порушенням своїх прав з боку місцевих власників квартир. Німецький ринок нерухомості має безліч суворих правил, тому знання юридичних нюансів може зберегти орендарям не лише нерви, але й значні кошти.

Про це пише харківʼянка Ася (блогерка під ніком @lunagarskaya), яка виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення.

Найголовніше правило безпечної оренди — тотальна фіксація стану квартири ще до підписання договору. Блогерка радить сфотографувати абсолютно все: стіни, підлогу, вікна, жалюзі та розетки. Також необхідно перевірити, чи справно відкриваються та закриваються всі двері й вікна.

«Якщо перед підписанням договору ти не зафіксуєш все — фіг ти потім докажеш, що це не ти зламав», — попереджає Ася.

Особливу увагу слід приділити лічильникам. Їхні показники треба сфотографувати окремо. Це критично важливо, адже раз на рік німецькі орендодавці роблять перерахунок витрат (Nebenkostenabrechnung) на вивіз сміття, воду тощо. На жаль, у таких розрахунках часто трапляються навмисні помилки. Фото лічильників стане вашим єдиним і головним захистом від переплат.

Права орендаря: що дозволено, а що — ні

Багато українців не знають своїх законних прав, чим іноді користуються власники житла. Згідно з німецьким законодавством, орендар має низку залізобетонних гарантій:

У разі поломки будь-чого у квартирі витрати на ремонт та виклик майстра повністю покриває власник.

Орендодавець не має права приходити без попередження.

Власник не може зберігати у себе дублікати ключів. Якщо це сталося, орендар має законне право змінити вхідні замки.

Орендодавець не має права розголошувати стороннім особам інформацію про те, що його орендар отримує фінансову допомогу від джоб-центру.

При виїзді ви не зобовʼязані шукати замість себе нових орендарів, якщо у вас є договір із чіткою датою закінчення.

Блогерка також поділилася цікавою законною лазівкою, яка дозволяє обійти певні обмеження власників. Це стосується проживання з домашніми улюбленцями.

«Якщо власник квартири пише в оголошенні, що не можна з маленькими тваринками, не можна з котами, по закону Німеччини ти можеш заселитися в квартиру і потім поставити власника перед фактом — в мене є кіт… І по закону ти будеш правим», — розповідає дівчина, зізнаючись, що сама скористалася цим правом на практиці.

Перед заселенням українцям також варто бути готовими до фінансових ризиків. Перегляд орендної плати є законним правом власника нерухомості. Він може підвищувати вартість житла раз на 15 місяців, і таке зростання іноді сягає 20-30%. Ці витрати варто закладати у свої плани заздалегідь.

Крім того, дострокове розірвання договору та виїзд із квартири раніше зазначеного терміну загрожує чималим штрафом. Орендодавець має повне право виселити орендаря, навіть якщо той ще не знайшов нове місце проживання до моменту закінчення контракту.

Якщо ж власник квартири відверто порушує ваші права, блогерка радить не мовчати, а одразу звертатися до спеціальної місцевої організації — спілки орендарів Mieterverein. Там фахівці допомагають із перевіркою договорів, вирішенням конфліктів та юридичним захистом інтересів орендарів у будь-яких суперечках із власниками житла.

Нагадаємо, у Німеччині існує система житлових кооперативів — Wohnungsgenossenschaft, яка дозволяє орендувати житло за нижчими цінами. У межах цієї моделі орендар стає членом кооперативу, що забезпечує більшу стабільність проживання та рідше підвищення орендної плати, оскільки такі організації не мають на меті отримання прибутку і реінвестують кошти в утримання будинків.

Водночас попит на такі квартири залишається високим, через що утворюються черги, особливо у великих містах. Додатковим нюансом є пайовий внесок, який повертається значно довше, ніж стандартний депозит, інколи — до двох років.

