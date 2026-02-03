Як зупинити тіньовий флот РФ: Європа розширює санкції, але не наважується заблокувати Балтійське море

Реклама

Володимир Зеленський підписав указ, який серед іншого запроваджує обмеження щодо компаній із РФ, В’єтнаму та ОАЕ, які володіють або управляють танкерами, що експортують російську нафту. Станом на грудень 2025 року, після того, як ЄС санкціонував ще 41 судно, «чорний» список російських танкерів збільшився до майже 600. Всього за різними оцінками тіньовий флот РФ налічує 940-1400 суден. Причому кожного року їхня кількість збільшується.

Це доволі старі на межі списання незастраховані танкери, які дуже часто змінюють прапори та здійснюють перевалку нафти з судна на судно поза портами прямо в морі, створюючи серйозні екологічні ризики. Близько 75% (деякі джерела дають навіть 86% в залежності від місяця) морського експорту російської сирої нафти та біля 37% нафтопродуктів припадає саме на тіньовий флот. Від 1 лютого 2026 року Євросоюз знизив цінову «стелю» на російську морську нафту від $60 до $44,10 за барель (у вересні 2025 року гранична ціна вже була знижена до $47,6).

Тож скільки Росія може недоотримати нафтодоларів від експорту своїх енергоносіїв? Чи буде цього достатньо, щоб змусити Путіна припинити війну? Та як цьому можуть посприяти дії Трампа проти Венесуели та Ірану? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Росія втрачає прибуток: але війну цим поки що не зупинити

У вівторок, 3 лютого, у Верховній Раді виступав генсек НАТО Марк Рютте. Він відзначив, що російський обстріл якраз у ніч проти вівторка є дуже поганим сигналом. За його словами, президент Зеленський «абсолютно готовий грати за правилами й укласти угоду з росіянами, яка має бути прийнятною для всіх, передовсім для України». Натомість Москва б’є ракетами й шахедами по українській енергетичній інфраструктурі майже в 30-градусний мороз, ще й напередодні чергового раунду українсько-російських консультацій за посередництва США 4-5 лютого в Абу-Дабі.

«Ви справедливо не хочете ще одного Будапештського меморандуму чи Мінських угод. Зараз тривають прямі переговори, і це важливий прогрес. Але російські атаки, подібні до тих, що були минулої ночі, не свідчать про серйозність ставлення до миру», — зазначив серед іншого Марк Рютте, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

Генсек НАТО також додав, що хоча Китай, Північна Корея, Іран та Білорусь продовжують підтримувати російську військову машину, економіка Путіна страждає від наслідків ізоляції, а зростаючий тиск на тіньовий флот Росії починає давати результат. Минулого тижня Financial Times повідомляла, що у 2025 році доходи Росії від продажу енергоносіїв, порівняно з 2024 роком, впали приблизно на 20%. Ціна на російську сиру нафту марки Urals ще більше знизилася після запроваджених США восени минулого року санкцій проти «Роснафти» та «Лукойла».

«Знижка (з якою Росія продає свою нафту — Ред.) зросла до понад $24 за барель, порівняно з приблизно $15 протягом попередніх двох років. Хоча бюджетний тиск навряд чи змінить воєнні цілі Путіна, все ж це починає давати результати. Нафта вже давно становить більшу частину енергетичних доходів Росії, на відміну від газу. Цей розрив збільшився через втрату європейського газового ринку у 2022 році, що зробило доходи Росії більш залежними від коливань цін на нафту», — йдеться в статті FT.

За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), від 24 лютого 2022 року на експорті викопного палива Росія заробила понад $1,18 трлн доходу. При цьому частка країн Європи, які купували російські енергоносії, в цих доходах — понад $235 млрд. Основними імпортерами російської сирої нафти (саме доходи від продажу сирої нафти є основним джерелом наповнення бюджету РФ) залишаються Китай, Індія та Туреччина. ТСН.ua вже писав, що разом у 2024 році (повних даних за 2025 рік у відкритому доступі ще немає) вони імпортували енергоресурсів РФ на $174,46 млрд.

Країни G7+, за даними CREA, імпортували нафтопродуктів із шести нафтопереробних заводів Індії та Туреччини на $19,4 млрд, з яких близько $9,72 млрд припадають саме на нафтопродукти, перероблені з російської сирої нафти. Найбільшими покупцями таких «російських» нафтопродуктів серед країн G7+ були Нідерланди, Франція, Румунія, Іспанія, Італія, Австралія й навіть США. Разом із цим аналітики CREA також вказують на зниження доходів Росії від продажу енергоносіїв від $1,18 млрд/день на початку 2022 року до приблизно $618,3 млн/день до жовтня 2025 року, з подальшим зниженням наприкінці 2025 року.

США зупиняють танкери: Європа має заблокувати Балтійське море

Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар зазначає, що російська економіка йде курсом крейсера «Москва» (знищеного Силами оборони України (СОУ) ще навесні 2022 року — Ред.). Показник, на який мало хто звертає увагу, — це співвідношення доходів від експорту нафти та нафтопродуктів до воєнних витрат Росії. У 2025 році він перевищив 100%.

«Також слід звернути увагу на факт застосування при масованих повітряних ударах ракет виробництва вже цього 2026 року. Це означає, що фактично ракети з конвеєра йдуть прямісінько на застосування. Ворог намагається максимально скоротити часові інтервали в ланцюжку війни: нафту видобули — швидко продали (переробляти — це додатковий час) — виручку в касу — гроші у виробництво — ракети на фронт. Усе з коліс. Тому потрібно допомогти ворогу отримувати ще менше коштів», — вважає Михайло Гончар, додаючи, що треба вимагати від європейських партнерів обмежувати нафтовий трафік з Балтики, в той час як СОУ мають продовжити полювання на танкерний флот ворога на просторах Світового океану.

За інформацією Bloomberg, у 20-му пакеті санкцій, який ще готується, Євросоюз розглядає можливість заміни чинного обмеження цін на російську нафту забороною морських перевезень. Тобто, запровадити заборону на надання морських послуг для її транспортування. Якщо таку ініціативу підтримують країни-члени блоку, європейські компанії не зможуть здійснювати страхування та транспортування, необхідні для експорту російських енергоносіїв. І ця заборона діятиме незалежно від ціни.

ТСН.ua вже писав, що саме через Балтійське море Росія експортує понад 60% своєї сирої нафти (разом із Чорним морем — це 80%). Тому, не дивно, що 2025 року Росія втричі збільшила там кількість своїх військових маневрів. Від початку 2025 року Росія також застосовує конвоювання до своїх підсанкційних суден, щоб лякати Європу можливим прямим військовим зіткненням. Нагадаємо, як торік у травні Москва відправила до свого танкера Jaguar Су-35, який порушив повітряний простір НАТО приблизно на одну хвилину, а в червні вперше задіяла ракетний корвет «Бойкий» з ракетами «Уран».

Після швидкої військової спецоперації США у Венесуелі на початку січня цього року з захоплення нелегітимного президента Ніколаса Мадуро та його дружини, американські війська за підтримки літаків Королівських ВПС Британії після тижня переслідувань в Атлантичному океані висадилися на борт і захопили російський танкер Marinera. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наприкінці січня цього року Володимир Зеленський закликав Європу наслідувати американський приклад і зупиняти танкери російського тіньового флоту.

Якраз тоді неподалік берегів Іспанії Франція затримала танкер Grinch, який йшов під прапором Коморських островів із російського Мурманська до портів Китаю та Індії. Судно є в санкційних списках Євросоюзу, Британії та США. Проте минулого тижня в телефонній розмові з Володимиром Зеленським Еммануель Макрон повідомив, що змушений відпустити затриманий російський танкер тіньового флоту через вимоги французького законодавства. За даними BBC, попри обіцянки британського уряду, офіційний Лондон теж не робить рішучих кроків для зупинки підсанкційних танкерів, які безперешкодно рухаються через Ла-Манш. Те ж саме відбувається й у Балтійському морі.

