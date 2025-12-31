Як зустріли 2026 рік в Австралії та Новій Зеландії: яскраві фото

Феєверк в Австралії / © Reuters

Австралія та Нова Зеландія, розташовані в Південній півкулі, одними з перших у світі відсвяткували настання Нового 2026 року. У ніч на 1 січня тисячі людей вийшли на вулиці міст, зокрема в Канберрі, Сіднеї, Веллінгтоні та Окленді, щоб долучитися до святкових заходів.

Про це повідомляють ЗМІ.

Наймасштабніші урочистості традиційно відбулися в Сіднеї. Уздовж набережної Сіднейської гавані зібралися близько мільйона людей, які спостерігали за святковим феєрверком над Оперним театром і мостом Харбор-Брідж. Світлове шоу стало центральною подією новорічної ночі та транслювалося в прямому ефірі для глядачів по всьому світу.

У Новій Зеландії святкування зосередилися в Окленді, де тисячі людей зібралися в центральному діловому районі міста. Новорічний відлік супроводжувався світловими інсталяціями та салютом біля Sky Tower, що став головною точкою святкування.

Святкові заходи в обох країнах пройшли в атмосфері єдності та радості, відкриваючи новий 2026 рік яскравими подіями та традиційними урочистостями.

Раніше повідомлялось, що острови у Тихому океані, а також Тонга та Самоа першими розпочали зустрічати Новий рік.